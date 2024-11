Tragischer Unfall: Tiroler (59) stirbt bei Holzarbeiten

Der Mann hatte am Donnerstagnachmittag Holzschlägerungsarbeiten durchgeführt. „Als er gegen 16.30 Uhr nicht für anstehenden Stallarbeiten auf den Hof zurückkehrte, machte sich seine 66-jährige Schwester im nahegelegenen Wald auf die Suche“, heißt es seitens der Polizei. Dort sah sie eine Motorsäge im Bachbett liegen. Weil sie sich jedoch selbst nicht über die steile Böschung hinunter traute, alarmierte sie ihre Nichte.

Für Onkel kam jede Hilfe zu spät

Diese fand ihren Onkel schließlich zwischen mehreren Bäumen liegend. Sofort setzte sie die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Er war derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb“, so die Einsatzkräfte. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte er einen frisch geschnittenen Baum am Drahtseil der Traktorwinde befestigt haben, als er von einem anderen ungesicherten Baum getroffen wurde. Im Einsatz standen neben dem Rettungsdienst, auch der Notarzt, die Bergrettung Auffach, die Freiwillige Feuerwehr Oberau, die Alpinpolizei und ein Notarzthubschrauber.