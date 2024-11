Betrügerische Job-Angebote: Diese Nachricht lockt dich in die Kostenfalle

Veröffentlicht am 15. November 2024, 06:53 / ©pixabay

Besonders für Job-Suchende dürfte diese Nachricht von Bedeutung sein. Die Plattform Watchlist Internet beobachtet aktuell eine besorgniserregende Zunahme betrügerischer Jobangebote, bei denen ahnungslosen Opfer hohe Summen verlieren – häufig im fünfstelligen Bereich. Insbesondere Messenger-Dienste wie Telegram und WhatsApp werden genutzt, um Menschen mit vermeintlichen „Traumjobs“ zu teuren Vorleistungen zu drängen.

Fake-Inserate: Bekannte Namen werden oft als Köder benutzt

„Hallo, ich bin Tanja“, meldet sich beispielsweise die angebliche Leiterin der E-Commerce-Plattform DM. „Meine Assistentin hat Ihre Bewerbung über die obige Anzeige bei Google erhalten. Wir stellen eine Gruppe von Bestelldienstmitarbeitern ein, um Ladenbesitzer auf der grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattform von DM bei der täglichen Bestellabwicklung zu unterstützen“, erklärt Tanja weiter. Namen wie DM, Zalando oder Google werden gezielt von den Kriminellen genutzt, um glaubwürdig und vertrauensvoll zu wirken.

Spätestens dann sollten die Alarmglocken schrillen…

Alles wirkt täuschend echt. Wer auf eines dieser Schreiben reagiert, wird eng an die Hand genommen, in den neuen Job eingeführt und kann schon bald mit den ersten Aufgaben – meist monotone Klickarbeit – beginnen. Um sich den Verdienst auszahlen zu lassen, müssen die Betroffenen ein Kryptowährungskonto einrichten. „Für einen Job, der komplett online abgewickelt wird, mag das plausibel klingen“, erklärt Thorsten Behrens, Projektleiter der Watchlist Internet. Doch im nächsten Schritt werden die Opfer dazu gedrängt, kleine Beträge in Kryptowährung zu kaufen. „Spätestens bei der Aufforderung, selbst Geld zu investieren, sollten die Alarmglocken schrillen“, warnt Behrens.

Kleine Auszahlungen führen zu blindem Vertrauen

Die vermeintliche Aufgabe der Opfer besteht darin, Käufe auf bekannten Verkaufsplattformen zu tätigen und dafür Provisionen zu erhalten. Die Einkäufe müssen die Opfer jedoch mit ihrem eigenen Geld bezahlen. Bei der ersten Aufgabe beträgt der Einsatz oft nur etwa 50 Euro oder 50 USDT. „Viele Opfer sind anfangs skeptisch und zögern, diese Summe zu investieren“, erklärt Behrens. Um diese Skepsis zu zerstreuen, zahlen die Kriminellen zunächst einen kleinen Betrag aus. „Spätestens hier setzt oft blindes Vertrauen ein, welches zu enormen Schäden führen kann. Nicht selten werden weit über 30.000 Euro investiert, bevor der Betrug auffliegt“, so Behrens weiter. Die investierten Summen sind in der Regel verloren. Den Opfern bleibt nur noch der Gang zur Polizei.

Arbeitest du im „Homeoffice“? Ja. Nein. Ich arbeite gar nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

So erkennst du betrügerische Job-Angebote

Die Betrüger sind geschickt darin, Vertrauen aufzubauen und jegliche Skepsis zu zerstreuen. Durch gezielte Formulierungen und kontinuierliche Betreuung fühlen sich die Opfer gut aufgehoben. Dennoch gibt es einige klare Alarmsignale, welche zu einem sofortigen Kontaktabbruch führen sollten: Die Kontaktaufnahme erfolgt per Kaltakquise über Messenger wie Telegram, die Jobbeschreibung bleibt vage und unklar, und schließlich wird immer eine Vorleistung gefordert.

Liste betrügerischer Job-Angebote Die Watchlist Internet führt eine Liste betrügerischer Job-Angebote, um vor der Betrugsmasche zu warnen. Besonders bei unerwarteten Anschreiben rät Thorsten Behrens dazu, skeptisch zu bleiben und das Angebot sorgfältig zu prüfen.