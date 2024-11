Heimsieg im Visier: KAC empfängt Black Wings in Klagenfurt

Der EC-KAC begrüßt am heutigen Freitag, dem 15. November 2024, die Black Wings Linz in der Heidi Horten-Arena. Diese bilanzierten im bisherigen Saisonverlauf wie die Rotjacken ausgeglichen. Siege und Niederlagen hielten sich bei beiden Mannschaften exakt die Waage. Auch KAC-Stürmer Raphael Herburger weiß: „Linz ist eine sehr strukturierte Mannschaft, die von Philipp Lukas gut gecoacht wird. Sie spielen gutes, aggressives und kompaktes Eishockey, wir müssen auf der Hut und bereit sein, schnelle und richtige Entscheidungen treffen.“

„Unterstützung unserer Fans ist groß!“

Herburger malt sich dennoch gute Chancen für das heutige Heimspiel aus. Als Grund nennt er unter anderem die Fans, welche den Rotjacken den Rücken stärken: „In den letzten Wochen, die ich ja verletzt auf der Tribüne verbracht habe, habe ich gut mitbekommen, wie groß die Unterstützung unserer Fans bei den Heimspielen hier ist. Der Support war immer da, obwohl die letzten Heimpartien nicht gut und die Resultate sogar schlecht waren. Wir sind froh, dass am Freitag wieder so viele Menschen in die Heidi Horten-Arena kommen, um mit uns gemeinsam den Push, den wir uns vorgenommen haben, zu machen. Wir wollen in Richtung Playoffs wieder auf eine knackige Halle bauen können, mit der im Rücken wir erneut weit kommen.“

Ausfälle beim KAC

Verzichten müssen die Rotjacken gegen Linz jedoch definitiv auf den Langzeitverletzten Luka Gomboc, bei dem mittlerweile der Operationstermin Anfang der kommenden Woche feststeht. Fragezeichen stehen für Freitag auch hinter den Einsätzen von Johannes Bischofberger, der schon in Asiago krankheitsbedingt fehlte, und Clemens Unterweger, der sich im Auswärtsspiel in Italien eine Oberkörperverletzung zuzog. Alle übrigen Kaderspieler stehen für das Duell mit den Black Wings zur Verfügung.