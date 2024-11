Trainerbeben in Graz: Ilzer wechselt jetzt fix zu Hoffenheim

Nach der Freistellung des bisherigen Cheftrainers Pellegrino Matarazzo brodelte die Gerüchteküche – auch in Graz. Denn: Spekuliert wurde, dass Sturm-Trainer Christian Ilzer den frei gewordenen Posten beim TSG Hoffenheim übernehmen könnte. Laut mehreren Medienberichten wurde dies nun auch von offizieller Seite bestätigt. Noch am heutigen Freitag soll der Transfer nach Hoffenheim bekannt gegeben werden. Das letzte Sturm-Training leitete Ilzer am Donnerstag an.