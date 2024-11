„Die Tagespresse“-Gründer zu Gast in Villach

Am Foto: Fritz Jergitsch, Gründer und Herausgeber von Österreichs Satire-Website "Die Tagespresse".

Veröffentlicht am 15. November 2024, 08:11 / ©Markus Wache

Seit 2014 lädt die „Kabarett Koalition“ namhafte Komödianten in den Kulturhof:Villach. Nun ist ihnen ein besonderer Clue gelungen! Denn am 22. November 2024 gastiert mit Fritz Jergitsch, der Gründer und Herausgeber von Österreichs Satire-Website „Die Tagespresse“ in der Lederergasse 15. Mit von der Partie ist auch der Shootingstar Romeo Kaltenbrunner.

Einblicke in den Redaktionsalltag

Im Laufe des Abends gibt Jergitsch Einblicke in den Redaktionsalltag. Zudem hört ihr die besten Anekdoten aus über zehn Jahren Tagespresse und erfahrt, wie Millionen Chinesen auf einen Tagespresse-Artikel hineingefallen sind. Dazu liest Jergitsch eine Auswahl der besten Artikel. Durch den Abend führen die Kuratoren der Veranstaltungsreihe, Martin Moped und Franzalander. Die Veranstaltung ist restlos ausverkauft. Beginn ist um 19 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2024 um 08:13 Uhr aktualisiert