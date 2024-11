Michaelerplatz in Wien: Historischer Platz erhält modernen Anstrich

Am 14. November wurde der Michaelerplatz im Herzen von Wien feierlich eröffnet.

Veröffentlicht am 15. November 2024

Die Modernisierung des Michaelerplatzes in der Wiener Altstadt ist nun abgeschlossen und verbindet Tradition mit den Ansprüchen der Gegenwart. Der Michaelerplatz, eingerahmt vom Michaelertor, dem berühmten Looshaus und der Michaelerkirche, wurde zu einem einladenden Treffpunkt. Eine großzügige Fußgängerzone, barrierefreie Wege und eine Auswahl an Bäumen, die auf die besondere Umgebung abgestimmt sind, laden Wiener und Besucher zum Flanieren und Verweilen ein. „Die erfolgte Halbierung der Verkehrsfläche bringt deutlich mehr Platz für Fußgänger und auch das bisher ruckelige Radeln über die holprigen Pflastersteine gehört nun der Vergangenheit an“, freute sich Ulli Sima

Umfangreiche Planung des Platzes

Die behutsame Neugestaltung des Michaelerplatzes verbindet den Erhalt seines historischen Charakters mit einer modernen, einladenden Atmosphäre, die als neue Visitenkarte für die Wiener Innenstadt dient. Besondere Rücksicht auf den Denkmalschutz prägte den gesamten Planungsprozess, bei dem die städtischen Abteilungen eng mit dem Bundesdenkmalamt zusammenarbeiteten. Die Gestaltung des Platzes, die die historische Kulisse respektiert, wurde in zwei großen Experten-Runden weiterentwickelt und anschließend in einzelnen Punkten angepasst. Am 14. November wurde der neugestaltete Platz feierlich von Planungsstadträtin Ulli Sima und Bezirksvorsteher Markus Figl eröffnet, begleitet von einer Segnung durch Pater Erhard Rauch von der Michaelerkirche. Wir haben darüber berichtet.

Michaelerplatz ist barrierefrei

Es wurde hervorgehoben, dass die Fertigstellung des Michaelerplatzes sowohl für den Bezirk als auch für die gesamte Stadt Vorteile mit sich bringe. „Für mich stehen die Bedürfnisse der Bewohner im Vordergrund und nachdem wir laufend Beschwerden über den schlechten Zustand des alten Belags bekommen haben, freue ich mich über die maßgeblich verbesserte Barrierefreiheit auf dem Michaelerplatz“, äußerte sich Markus Figl. Er erklärte, dass die sanierte Oberfläche des Michaelerplatzes für alle nutzbar sei, ob mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Fahrrad, und damit den zuvor holprigen Untergrund ersetze. Zudem sei durch den Wegfall der nicht mehr benötigten Fahrspur zwischen Kohlmarkt und Michaelerplatz zusätzlicher öffentlicher Raum entstanden, der nun als Aufenthaltsbereich genutzt werde.

Begrünung im Einklang mit historischem Ambiente

Um den historischen Charakter des Michaelerplatzes zu wahren, wurde bei der Auswahl der Bäume besonderer Wert auf ihre Eignung für die Umgebung gelegt. In der Platzmitte wurden Blaseneschen gepflanzt, die sich harmonisch in die beeindruckende Kulisse einfügen und eine charmante, klimafreundliche Ergänzung darstellen. Im Bereich der Michaelerkirche entschied man sich für drei Ulmen, während entlang der Schauflergasse drei Säulen-Ulmen das Gesamtbild bereichern. Auch an diesen Standorten wurde die Baumwahl sorgfältig auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt.

Die Neuerungen am Michaelerplatz im Überblick

Die Fußgängerzone wurde erweitert, wodurch die Verkehrsfläche halbiert und der Kohlmarkt verlängert wurde. Eine helle Natursteinpflasterung ersetzt das holprige Pflaster und ermöglicht die Versickerung von Regenwasser. Der Platz bietet jetzt barrierefreie Oberflächen, ein taktiles Leitsystem für Blinde und zahlreiche Sitzgelegenheiten. Der Verkehr wird über eine Einbahn von der Herrengasse zur Reitschulgasse geführt, wobei Radfahrer und Taxis davon ausgenommen sind. Radfahren gegen die Einbahn bleibt in den umliegenden Straßen erlaubt