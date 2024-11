Staus erwartet: Gabalier-Event sorgt für viel Verkehr am Samstag

Am Samstag findet die große "Halftime Show 1984" von Andreas Gabalier in Graz statt. Ein reges Verkehrsaufkommen wird erwartet.

Am 21. November startet der Musiker Andreas Gabalier einen neuen Lebensabschnitt – ein rundes Jubiläum steht an. Seinen 40. Geburtstag und will der Künstler mit einer Mega-Party in Graz gebührend vorfeiern.

Hier solltest du länger Zeit einplanen

Wenige Tage vor seinem Geburtstag gastiert der Künstler in der Stadthalle Graz. Ab 19 Uhr wird der „Volks-Rock´n´Roller“ mit Friends die „Halftime Show 1984“ beginnen. Viele der tausenden Konzertbesucher werden die Anreise mit dem eigenen Fahrzeug wählen. Dadurch erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten längere Verzögerungen und teilweise Stau, sowohl bei der An-, als auch bei der Abreise. Speziell auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Fröhlichgasse, dem Jakominigürtel oder Schönaugürtel wird es beachtlich länger dauern. Als Parkplatzalternative zu den vermutlich knappen Stellplätzen in den Straßen und Gassen in der Nähe bietet sich die Tiefgarage in der Fröhlichgasse an.

Auf Öffis ausweichen

„Besucherinnen und Besucher, die sich den Stau- und Parkplatzsuchstress nicht antun und/oder alkoholische Getränke konsumieren wollen, sollten die An- und Abreise mit den Graz Linien wählen. Die Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 halten in der Nähe der Stadthalle“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2024 um 08:41 Uhr aktualisiert