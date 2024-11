Kran kippt um: 15-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Am 14. November 2024 gegen 15.30 Uhr ereignete sich in einer Firma in Götzis ein Arbeitsunfall. Ein 28-jähriger Mann war gerade dabei, einen Baukran von einem Lkw abzuladen. Nachdem er die Sicherung des Krans gelöst hatte, kippte dieser um, da vermutlich keine Stützen ausgefahren worden waren. Der Kran fiel in die Richtung eines 15-Jährigen, der in unmittelbarer Nähe an einer Werkbank arbeitete. Durch den umgekippten Kran stürzte der junge Mann zu Boden und blieb kurzzeitig mit seinen Beinen und seinem Becken unter der Werkbank eingeklemmt. Ersthelfer konnten ihn befreien. Der 15-Jährige wurde vor Ort von den Rettungskräften und dem Notarzt versorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.