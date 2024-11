Jedes 10. Baby kommt zu früh: Kärntner Kliniken setzen Zeichen

Am Weltfrühchentag rücken das Klinikum Klagenfurt und das LKH Villach alle Frühgeborenen in den Vordergrund.

Am Weltfrühchentag rücken das Klinikum Klagenfurt und das LKH Villach alle Frühgeborenen in den Vordergrund.

Weltweit ist zirka jedes zehnte Neugeborene ein sogenanntes „Frühchen“. Allein in Österreich kommen jährlich etwa acht bis neun Prozent der Babys zu früh auf die Welt – das heißt vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche. „Frühgeborene benötigen eine Mischung aus hoch spezialisierter Medizin, die Sicherstellung von Ruhe und die Einbeziehung der Eltern in die Pflege“, erklären Andrea Lipp und Claudia Kanduth, die als Oberärztinnen in Villach und Klagenfurt tätig sind. Die Eltern stehen meist vor großen Herausforderungen und werden auf ihrem Weg von allen beteiligten Berufsgruppen begleitet. Ganz nach dem Motto: „Es braucht viele Hände für ein kleines Wunder.“

Körperliche und emotionale Bedürfnisse

„Nicht nur die physiologischen Bedürfnisse der Frühgeborenen in Bezug auf die Atmung, Ernährung, Schlaf und Wärme müssen erkannt und darauf angemessen reagiert werden“, betont Patricia Ventre, Abteilungsleitung Pflege vom LKH Villach, „auch die emotionalen Bedürfnisse des Frühchens und der Eltern müssen gleichermaßen berücksichtigt werden.“ Insgesamt umfasst die Betreuung die Überwachung von Atmung, Herzfrequenz und Temperatur, die Bereitstellung von Nahrung und Medikamenten, die Pflege der empfindlichen Haut und die Förderung der bestmöglichen Entwicklung. „In dieser Zeit ist Geduld, Verständnis und Unterstützung von allen Beteiligten erforderlich, um den Eltern und Familien bestmöglich beizustehen“, betont Lisbeth Janschitz, Stationsleiterin der Neonatologie am Klinikum Klagenfurt.

Langzeitversorgung für „ehemalige Frühchen“

Frühgeborene benötigen besondere Unterstützung, da sie ihre motorischen und sensorischen Fähigkeiten außerhalb des Mutterleibs entwickeln. Ihre emotionalen und psychosozialen Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden. „Die ‚ehemaligen Frühgeborenen‘ werden deshalb noch jahrelang an den beiden Standorten nachgesorgt, um eine bestmögliche Förderung und Unterstützung unter Einbeziehung der Eltern und Geschwisterkinder zu garantieren“, erklären die Abteilungsvorstände der beiden KABEG-Standorte, Robert Birnbacher und Jörg Jahnel.

Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November

Am Weltfrühchentag rücken die Abteilungen für Kinder- und Jugendheilkunde im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee sowie dem LKH Villach alle Frühgeborenen und ihre Familien in den Vordergrund. Die Stationen sind lilafarben geschmückt, die Eltern erhalten kleine Geschenke und lilafarbene Kuchen. Mit Beleuchtungen – ebenfalls in lila – wird zudem an mehreren Orten auf die Bedeutung des Tages hingewiesen.