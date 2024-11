Handels-KV: Über 430.000 Österreicher gehen weiterhin leer aus

Die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen am 14. November brachte erneut kein Ergebnis für die Arbeiter im Handel.

Die zweite Kollektivvertragsverhandlung für den Handel am 5. November hat keine Ergebnisse gebracht. Deswegen fand am 14. November 2024 die dritte Verhandlungsrunde statt. Auch diese brachte für die rund 430.000 Angestellten und Lehrlinge im Handel kein Ergebnis. Die Arbeitgeber unterbreiteten ein Angebot zur Gehaltserhöhung von 3,1 Prozent im Rahmen eines Zweijahresabschlusses. Für das Jahr 2026 ist zudem eine weitere Gehaltserhöhung von 0,5 Prozent vorgesehen, die an die rollierende Inflationsrate gekoppelt ist – jedoch nur, wenn diese unter 2,0 Prozent liegt.

Gewerkschaft: „Angebot ist Provokation“

„Dieses Angebot ist nach wie vor viel zu niedrig und würde bedeuten, die alle Risiken der aktuellen Krise auf die Beschäftigten abgewälzt werden“, so die Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA, Veronika Arnost. Sie erklärte, dass die Prognosen für die Inflationsrate im kommenden Jahr deutlich über 2 Prozent liegen, was das Angebot zu einer Provokation mache. Sie betonte, dass es nicht der Wunsch der Gewerkschaft gewesen sei, zu Kampfmaßnahmen im Weihnachtsgeschäft zu greifen, aber leider habe die Arbeitgeberseite ihre Vorschläge für einen sinnvollen Kompromiss nicht berücksichtigt.

Vierte Verhandlungsrunde am 21. November

Die Gewerkschaft kündigte an, dass am kommenden Mittwoch die Betriebsräte zu Konferenzen zusammengerufen werden, um die weiteren Maßnahmen zu beschließen. „Die jüngsten Betriebsversammlungen haben eindrucksvoll gezeigt, dass die Beschäftigten mehr erwarten und auch bereit sind, für einen fairen Abschluss zu kämpfen“, so der Vorsitzende des GPA-Wirtschaftsbereichs Handel Martin Müllauer. Eine vierte Verhandlungsrunde ist für den 21. November angesetzt.

