Feuerwehren rückten zur Neuen Mittelschule Ilz aus – das war der Grund

Am 8. November 2024 fand eine groß angelegte Brandschutzübung im Schulkomplex in Ilz, Steiermark, statt.

Am 8. November 2024 fand eine groß angelegte Brandschutzübung im Schulkomplex in Ilz, Steiermark, statt.

Veröffentlicht am 15. November 2024, 09:27 / ©BVF Fürstenfeld

Der Schulkomplex wurde am Freitag, dem 8. November 2024, zum Schauplatz eines Großeinsatzes der Feuerwehren des Abschnitts Ilz. Beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Markt Ilz, Neudorf, Hochenegg, Ottendorf, Kalsdorf-Buchberg und Hainfeld.

Realistischer Ernstfall im Schulzentrum

Das Ziel der Übung war klar definiert: Abläufe im Brandfall erproben, die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte stärken und Ängste bei Schüler und Kindergartenkindern abbauen. Die Übung umfasste die Evakuierung der gesamten Mittelschule und des Kindergartens. Alle 209 Schüler, 27 Lehrkräfte, 10 Assistent, 80 Kindergartenkinder und 13 Pädagogen wurden in kürzester Zeit in Sicherheit gebracht.

Feuerwehr rettete Personen aus Obergeschoss und macht Schulgebäude rauchfrei

Besonders herausfordernd: Drei Personen mussten durch ein Fenster im Obergeschoss mittels Teleskoplader geborgen werden, während zwei „verletzte Personen“ durch Atemschutztrupps ins Freie gerettet wurden. Der Brandherd – ein glimmender Aschenbehälter im Heizungskeller – wurde schnell lokalisiert und entfernt. Mithilfe von drei Druckbelüftern befreite die Feuerwehr das Gebäude anschließend von Rauch.

©BVF Fürstenfeld | Seitens Feuerwehr stand der ganze Abschnitt2 des BFV Fürstenfeld und einiges an Spezialausrüstung im Einsatz. ©BVF Fürstenfeld | Seitens Feuerwehr stand der ganze Abschnitt2 des BFV Fürstenfeld und einiges an Spezialausrüstung im Einsatz. ©BVF Fürstenfeld | „Schule und Kindergarten wurden evakuiert und verraucht“, heißt es seitens der Florianis. ©BVF Fürstenfeld | Seitens Feuerwehr stand der ganze Abschnitt2 des BFV Fürstenfeld und einiges an Spezialausrüstung im Einsatz. ©BVF Fürstenfeld | Seitens Feuerwehr stand der ganze Abschnitt2 des BFV Fürstenfeld und einiges an Spezialausrüstung im Einsatz.

„Die Leistung ist unbezahlbar“

Bürgermeister Stefan Wilhelm zeigte sich sichtlich beeindruckt: „Danke, Danke, Danke! Eure Leistung ist unbezahlbar.“ Einsatzleiter ABI Manuel Pfeifer lobte den reibungslosen Ablauf und die hervorragende Zusammenarbeit der Einsatzkräfte. Schulleiter Hans-Peter Reisinger, zugleich Brandschutzbeauftragter des Schulkomplexes, bedankte sich für die Professionalität und das Engagement der Feuerwehr: „Die vorgelebte Vorbildwirkung ist unbezahlbar.“

Herausforderung: Kinder und Lehrer im Nebel

Besonders realistisch wurde die Übung durch den Einsatz von Theaternebel in der Mittelschule. Dabei traten typische Herausforderungen auf: Automatisch schließende Brandschutztüren trennten einige Klassen vom Fluchtweg, sodass diese alternative Maßnahmen ergreifen mussten. Mit nassen Tüchern abgedichtete Türen und offene Fenster ermöglichten die Kontaktaufnahme zu den Einsatzkräften. Zwei vermisste Personen wurden durch Atemschutztrupps schnell lokalisiert und gerettet. Ein weiteres Highlight: die Bergung aus dem ersten Stock mittels Teleskoplader – ein Einsatz, der sowohl die Feuerwehrleute als auch das pädagogische Personal forderte.

Übung macht den Meister

Die Übung war nicht nur für die Einsatzkräfte, sondern auch für Lehrer und Kinder ein lehrreicher Test. „Das schnelle und richtige Reagieren ist enorm wichtig, um Personenschäden zu vermeiden“, betonte Schulleiter Reisinger. Bürgermeister Wilhelm dankte den Feuerwehrkameraden ausdrücklich: „Einige haben sogar einen Urlaubstag genommen, um an der Übung teilzunehmen.“ Nach rund drei Stunden konnte der Einsatz erfolgreich abgeschlossen und der Schul- und Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Die nächste Brandschutzübung ist bereits in Planung – diesmal in der Volksschule.