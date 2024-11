Kopfverletzung: Vizeleutnant rettet Bub (12) in Reifnitz das Leben

Veröffentlicht am 15. November 2024, 09:32 / ©Gunter Pusch/Bundesheer

Vizeleutnant Johann Kitz versieht seinen Dienst im Klagenfurter Heereslogistikzentrum und ist dort als Nachschubunteroffizier sowie Karteimittelführer im Feldzeugdienst tätig. In seiner Freizeit war er im April 2024 gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin auf dem Weg zu einer Familienfeier, als sie in Reifnitz auf eine Gruppe von Burschen trafen. Einer von ihnen blutete stark am Kopf.

Klagenfurter Vizeleutnant leistete Erste Hilfe

Kitz, der auch als Ersthelfer ausgebildet ist, zögerte keine Sekunde und führte umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen durch, während seine Partnerin die Rettungskräfte alarmierte. Nach einer mehrstündigen Kopf-Operation konnte Entwarnung gegeben werden. Durch das schnelle und professionelle Handeln des Vizeleutnants konnte das Leben des Zwölfjährigen gerettet werden.

Special Award in der Kategorie „Zivilcourage“

Bei der Verleihung des Awards „Militär des Jahres 2024“ im Veranstaltungszentrum „Spinnerei Traun“ in Oberösterreich wurden ihm am 13. November 2024 deshalb von Bundesministerin Klaudia Tanner (ÖVP) der Special Award in der Kategorie „Zivilcourage“ überreicht. Verteidigungsministerin Tanner dazu: „Jahr für Jahr erbringen unsere Soldatinnen und Soldaten und unsere Bediensteten großartige Leistungen. Die Verleihung der Awards gibt mir die Möglichkeit, Danke zu sagen und die Siegerinnen und Sieger – stellvertretend für alle – vor den Vorhang zu holen.“

Militärkommando Kärnten: „Würdigung für außergewöhnliche Leistungen“

Gerade Zivilcourage sei eine wesentliche Tugend, die auch in der Soldatenausbildung verankert ist. Sie erfordert Mut und Verantwortung, um in kritischen Situationen einzugreifen und für das Richtige einzustehen. Auch verkörpert Zivilcourage die Grundwerte von Solidarität und Menschlichkeit. „Vizeleutnant Johann Kitz ist ein sehr gutes Beispiel dafür“, heißt es abschließend auch vonseiten des Militärkommandos Kärnten.