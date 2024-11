Zwei Verletzte: Autofahrerin übersieht Abbiegevorgang

In Kufstein kam es am 15. November zu einer Kollision, weil eine Autofahrerin den Abbiegevorgang einer anderen Fahrerin übersah.

Veröffentlicht am 15. November 2024, 10:08 / ©KK

Am 15. November 2024, gegen 5 Uhr, ereignete sich in Kramsach an der Kreuzung der L47 und der Autobahnauffahrt A12 Richtung Salzburg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Eine 38-jährige Österreicherin bemerkte den Abbiegevorgang einer 52-jährigen Deutschen von der L47 auf die Autobahnauffahrt nicht rechtzeitig und kollidierte frontal mit der linken Seite des Fahrzeugs der 52-Jährigen. Nach der Erstversorgung wurden beide Frauen mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.