Keine Finanzierung für bilinguale Klassen: „Man darf hier nicht sparen“

SPÖ und ÖVP kämpfen um die Finanzierung des bilingualen Unterrichts in Englisch an der Volksschule Khevenhüller in Villach.

Fünf Jahre lang wurde der bilinguale Unterricht in Englisch an der Volksschule Khevenhüller in Villach angeboten. So wurde den Kindern aus 43 Nationen nicht nur der Deutschunterricht erleichtert, sondern auch die Integration gefördert. Nun stellte die österreichische Bundesregierung die Finanzierung jedoch ein. Aktuell trägt Kärnten die Kosten – jedoch nur noch für dieses Schuljahr. Danach werden keine weiteren Klassen aufgenommen. Die geplante Streichung betrifft vor allem die Stunden für die Native Speaker, wodurch der bilinguale Unterricht ab dem nächsten Schuljahr wegfallen würde. Dabei sei Schule gerade durch dieses Angebot zu einem Vorzeigemodell geworden, wie Vizebürgermeisterin und Bildungsreferentin Sarah Katholnig (SPÖ) betont: „Man darf hier nicht sparen!“

©KK Am Foto: Vizebürgermeisterin und Bildungsreferentin Sarah Katholnig (SPÖ)

Auch Eltern steigen auf die Barrikaden

Heidi Krammer, Vorsitzende des Elternvereins, bringt die Sorgen der Eltern auf den Punkt: „Die Volksschule Khevenhüller ist durch den bilingualen Unterricht ein Ort, an dem unsere Kinder echte Chancen bekommen – besonders jene, die Englisch als erste Sprache sprechen. Damit dieses erfolgreiche Modell bestehen bleibt, sind wir auf die Hilfe des Landes Kärnten angewiesen und fordern den Bund auf, die Finanzierung endlich sicherzustellen. Es darf nicht sein, dass ein so wertvolles Angebot für unsere Kinder verschwindet.“

Petition und Resolution

Auch Stadtrat Christian Pober (ÖVP) betont: „Spracherwerb erfolgt am besten in der Jugend und in der Schule. Jeder weiß, wie schwer es ist, als Erwachsener eine Sprache zu lernen. Den Kindern diese Chance in einer prägenden Phase zu nehmen, ist der falsche Weg!“ SPÖ und ÖVP wollen deshalb im Stadtsenat eine entsprechende Resolution einbringen und gemeinsam mit dem Elternverein eine Petition starten, um die Landes- und Bundesregierung zu einer Lösung zu bewegen. „Wir kämpfen von Villach aus über Klagenfurt bis Wien für ein starkes Bildungssystem. Es muss endlich verstanden werden, dass wir im Bildungssystem nicht kürzen dürfen – unsere Kinder brauchen eine solide Ausbildung für eine erfolgreiche Zukunft. Wir fordern alle Entscheidungsträger auf, sich vor Ort ein Bild zu machen“, so Stadtrat Pober und Vizebürgermeisterin Katholnig unisono.