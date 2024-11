Gemeinsam gegen die Kälte: Unterstützung für Obdachlose in Wien

Ab dem 18. November fahren Kältebusse der Caritas in Wien die Bahnhöfe an, um obdachlosen Menschen Unterstützung zu bieten.

Ab dem 18. November fahren Kältebusse der Caritas in Wien die Bahnhöfe an, um obdachlosen Menschen Unterstützung zu bieten.

Der Winter bringt für wohnungslose Menschen jedes Jahr besonders große Herausforderungen mit sich. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Wiener Linien und die Caritas auch in diesem Jahr wieder zusammenarbeiten, um Bedürftigen zu helfen. Ab dem 18. November wird der Caritas-Kältebus an drei Tagen in der Woche – Mittwoch, Donnerstag und Freitag – von 21 bis 3 Uhr zu verschiedenen Öffi-Stationen in Wien unterwegs sein. Feste Haltestellen sind unter anderem Karlsplatz, Westbahnhof, Floridsdorf, Meidling und der Franz-Josef-Bahnhof. In den kommenden 15 Wochen wird der Kältebus insgesamt 45 Mal ausfahren, um obdachlosen Menschen Unterstützung anzubieten.

©Daniel Hinterramskogler Mit den Kältebussen sollen die Obdachlosen in Wien unterstützt werden.

Sichere Schlafplätze für Obdachlose

Die Mitarbeiter der Wiener Linien stehen in engem Austausch mit den Streetworkern der Caritas und informieren sie über Fälle von Menschen, die Hilfe benötigen. Das gemeinsame Ziel ist es, möglichst vielen Betroffenen einen sicheren Schlafplatz zu vermitteln. „Niemand sollte kalte Winternächte in einer U-Bahn-Station verbringen müssen. Es freut mich, dass wir auch heuer wieder mithelfen können, Leben zu retten und Hilfe dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht wird“, erklärte Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Mit Spenden Obdachlosen helfen

„Mit den sinkenden Temperaturen beginnt jetzt die härteste Jahreszeit für obdachlose Menschen. Es ist wichtig, dass wir auch dieses Jahr wieder gemeinsam schauen, dass möglichst niemand in der Kälte auf der Straße oder in Öffi-Stationen schlafen muss“, betonte Caritasdirektor Klaus Schwertner. Das Motto der Caritas für diesen Winter lautet, dass mehr Notquartiersbetten, mehr Streetwork und insgesamt mehr Hilfe notwendig sind. Es wurde betont, dass dafür dringend mehr Spenden benötigt werden. Die Caritas dankt allen, die hinschauen und nicht wegsehen.

©Daniel Hinterramskogler Die Zusammenarbeit zwischen der Caritas und den Wiener Linien zielt darauf ab, zahlreichen Obdachlosen zu helfen.

Zusammenarbeit macht vieles möglich

Besonders dankbar sei man den Wiener Linien für die wichtige Zusammenarbeit in diesem Winter. Die Kooperation zwischen den Wiener Linien und der Caritas besteht seit 2019 und wurde seither kontinuierlich ausgebaut. Im vergangenen Jahr konnten durch diese Partnerschaft 241 Beratungsgespräche geführt und 26 Personen in Notquartiere vermittelt werden.