Martin Palz wird neuer Weinbauchef der Steiermark

Ab April 2025 wird Martin Palz (48) neuer Weinbauchef der Steiermark und folgt damit dem langjährigen Weinbauchef Werner Luttenberger nach, der nach 25 erfolgreichen Jahren in dieser Position in den Ruhestand geht. Luttenberger hat in dieser Zeit maßgeblich zur positiven Entwicklung des steirischen Weinbaus beigetragen. Martin Palz ist seit 22 Jahren als Weinbaufachberater tätig und begleitet vor allem Weinbaubetriebe im Bezirk Leibnitz, dem größten Weinbaubezirk der Steiermark. Zudem ist er als Fachjuror bei nationalen und internationalen Weinbewertungen aktiv und organisiert erfolgreich die steirische Weinwoche in Leibnitz.

„… mit fundiertem Wissen, großer Erfahrung und hohem Verantwortungsbewusstsein“

Die Wahl von Martin Palz erfolgte nach einem umfassenden Assessment durch die Hearing-Kommission. Kammerdirektor Werner Brugner freut sich über die Neubesetzung: „Martin Palz ist ein ausgewiesener Weinbauexperte mit fundiertem Wissen, großer Erfahrung und hohem Verantwortungsbewusstsein.“ Palz wird die steirischen Weinbauinteressen künftig verantworten und die Region weiterhin als bedeutende Weinbauregion stärken.