Hat 61-Jähriger jahrelang Nichten und Großnichten missbraucht?

Am Landesgericht Klagenfurt hat am heutigen Freitag ein Schöffenverfahren gegen einen 61-jährigen Bosnier begonnen.

Der Fall schockiert! Am Landesgericht Klagenfurt hat am heutigen Freitag ein Schöffenverfahren gegen einen 61-jährigen Bosnier begonnen. Dem Mann werden von der Staatsanwaltschaft „eine Vielzahl von Straftaten“ vorgeworfen. Zusätzlich zur Vergewaltigung kommen die Vorwürfe der Unzucht mit Minderjährigen, des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, der geschlechtlichen und sexuellen Nötigung, der gefährlichen Drohung und des Missbrauchs von Autoritätsverhältnissen hinzu. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Sieben Verwandte sexuell missbraucht?

Zu den Taten soll es in einem Haus des Angeklagten in Bosnien gekommen sein, wo er jeweils im Sommer seinen Urlaub verbracht und wo er auch seine Großfamilie getroffen hatte. Über den Zeitraum von 1996 bis 2022 wurden laut Anklage sieben weibliche Verwandte sexuell missbraucht. In einem Fall soll sogar sowohl die Nichte des Angeklagten als auch deren Tochter betroffen sein.

Angeklagter bekannte sich nicht schuldig

Die Verteidigung stellte die Anklage schwer infrage. Der Angeklagte sei von seiner gesamten Familie bis zu den Anzeigen zu Feiern und Anlässen eingeladen worden. Im Haus seien immer alle Türen offen gestanden. Er sei von einem Tag auf den anderen vom beliebten Onkel zum Vergewaltiger und Missbrauchstäter abgestempelt worden. Die Verteidigung plädiert auf einen Freispruch. Der Prozess war bis zum Nachmittag anberaumt. Ein Urteil soll es heute jedoch noch nicht geben, im weiteren Prozessverlauf wird auch ein Sachverständiger aussagen. [APA / red. 15.11.2024]