Weniger Parkplätze in der Steiermark – dafür werden Baukosten niedriger

In der Steiermark gibt es große Unterschiede bei den Stellplatzvorgaben für Pkw – vor allem in den Gemeinden, die bereits die Vorgaben angepasst haben. Ein Beispiel ist Feldkirchen bei Graz: Hier wird die Anzahl der erforderlichen Pkw-Stellplätze künftig je nach Nähe zum öffentlichen Verkehr angepasst. Besonders in gut angebundenen Gebieten sinkt die Zahl der notwendigen Stellplätze deutlich – mit dem Ziel, Kosten zu senken und gleichzeitig die Mobilität umweltfreundlicher zu gestalten.

Feldkirchen setzt auf zukunftsorientierte Mobilität

In Feldkirchen, einer steirischen Gemeinde mit rund 8.000 Einwohnern, wurde die Stellplatzverordnung kürzlich reformiert. Früher war für jede Wohnung die Bereitstellung von zwei Pkw-Stellplätzen vorgeschrieben – ein System, das in vielen Fällen zu leeren Parkplätzen in Tiefgaragen führte. Nun hat die Gemeinde das Gebiet in Zonen unterteilt. In Bereichen mit guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr dürfen weniger Stellplätze gebaut werden, dafür sind alternative Mobilitätsangebote wie E-Bike- und Lastenrad-Sharing sowie Carsharing notwendig.

1,2 Millionen Euro gespart: Weniger Stellplätze senken Baukosten um 40 Prozent

Die neue Regelung zeigt klare Vorteile: In großen Wohnanlagen mit mehr als 60 Wohnungen können die Kosten für den Bau und Betrieb von Stellplätzen um bis zu 40 Prozent sinken. So kosten 60 Pkw-Stellplätze und 180 Fahrradabstellplätze, ergänzt durch Carsharing und Leihräder, rund 1,2 Millionen Euro weniger als 120 Pkw-Stellplätze. Bürgermeister Erich Gosch erklärt, dass dies die Anpassung an veränderte Mobilitätsbedürfnisse widerspiegle und für die Zukunft die richtige Entscheidung sei.

Der Einfluss öffentlicher Verkehrsanbindung auf das Mobilitätsverhalten

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt, dass eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr das Mobilitätsverhalten stark beeinflusst. In Oberösterreich etwa fahren Menschen, die eine Haltestelle in weniger als fünf Minuten erreichen können, rund 25 Prozent seltener mit dem Auto als jene, die weiter entfernt wohnen. In der Steiermark könnte dieses Modell ebenfalls zur Reduktion des Autoverkehrs und zur Förderung alternativer Verkehrsmittel beitragen. Trotz dieser positiven Entwicklungen fehlt in vielen Bundesländern eine verbindliche Vorgabe, dass Neubauten gut an den öffentlichen Verkehr angebunden sein müssen. Während acht Bundesländer eine Mindestzahl an Pkw-Stellplätzen vorschreiben, gibt es in der Steiermark und anderen Regionen Möglichkeiten, diese unter bestimmten Voraussetzungen zu verringern.

Wien als Vorreiter im Stellplatzmanagement

In Wien wird bereits ein anderes Konzept verfolgt. Hier wird die Zahl der Pkw-Stellplätze nicht nach der Anzahl der Wohnungen, sondern pro Quadratmeter Wohnfläche berechnet. Das hat den Vorteil, dass kleinere Wohnungen mit nur einem Stellplatz auskommen, anstatt wie früher zwei zu benötigen. Diese Anpassung berücksichtigt die steigende Zahl an Einpersonen-Haushalten und entlastet so den Wohnbau.

Feldkirchen als Modell für die Zukunft

Feldkirchen bei Graz zeigt, dass eine kluge Anpassung der Stellplatzverordnung nicht nur das Mobilitätsverhalten positiv beeinflussen kann, sondern auch den Wohnbau günstiger macht. Weniger Stellplätze und mehr alternative Angebote könnten auch in anderen Gemeinden der Steiermark und darüber hinaus zum Standard werden. Die Anpassung der Stellplatzvorgaben an die modernen Anforderungen der Mobilität könnte ein Schritt in die richtige Richtung für eine nachhaltigere und kostengünstigere Zukunft im Wohnbau sein.