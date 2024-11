Crash mit Straßenlaterne: Alkolenker landet auf Autodach

In Bregenz rammt ein alkoholisierter Fahrer am 14. November eine Straßenlaterne und landet mit seinem Auto anschließend auf dem Dach auf dem Schutzweg.

In Bregenz rammt ein alkoholisierter Fahrer am 14. November eine Straßenlaterne und landet mit seinem Auto anschließend auf dem Dach auf dem Schutzweg.

Veröffentlicht am 15. November 2024, 11:37 / ©Spitzi-Foto/ #423609397 /stock.adobe.com

Am 14. November 2024 gegen 23.30 Uhr fuhr ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Bregenz mit seinem Auto in Bregenz auf der Seestraße in Richtung des Kreisverkehrs Seestraße/Reichsstraße. Kurz vor dem Kreisverkehr kollidierte er mit einer Straßenlaterne, die auf einer erhöhten Fahrbahntrennung stand. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf dem Dach vor einem Schutzweg zum Stillstand.

Atemalkoholtest war positiv

Der Fahrer schien zunächst unverletzt, wurde jedoch zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert. Das Fahrzeug erlitt vermutlich einen Totalschaden, ebenso wurde die Straßenlaterne durch den Unfall beschädigt.