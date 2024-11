Nochmal Schwein gehabt: Polizei rettet Günther von der Straße

In Oberösterreich rettete die Polizei das Schwein "Günther".

Veröffentlicht am 15. November 2024, 11:47 / ©Polizei OÖ

Die Polizei ist längst nicht mehr nur für Menschen zuständig – auch tierische Einsätze gehören inzwischen zum Alltag, da auch Tiere manchmal in Notsituationen geraten. So hatte „Günther“ dieses Mal wirklich Schwein! Die Beamten Nina und Michael ließen ihn nicht in der Patsche stecken und brachten das Schwein sicher von der gefährlichen Straße.