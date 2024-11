Nach Diebstahl zurückgekehrt: Mann (20) attackiert Polizisten

In Wien kam es gestern zu einem Ladendiebstahl. Der mutmaßliche Täter attackierte einen Beamten.

Veröffentlicht am 15. November 2024, 11:56 / ©5 Minuten

Am 14. November gegen 19.30 Uhr soll ein Mann mit mehreren Kleidungsstücken in der Hand das Geschäft verlassen haben, ohne diese zu bezahlen. Kurz darauf kehrte er jedoch zurück. Als die Angestellten ihn auf die unbezahlten Artikel ansprachen, reagierte der Mann sehr aggressiv, was dazu führte, dass die Mitarbeiter auf das Eintreffen der Polizei warteten. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der 20-jährige Algerier aggressiv und beschimpfte sie lautstark. Während der Klärung des Vorfalls versuchte der Mann mehrmals, auf die Angestellte zuzugehen.

20-Jähriger festgenommen

Als die Beamten versuchten, ihn daran zu hindern, attackierte er einen von ihnen. Daraufhin wurde der 20-Jährige wegen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen. Bei einer Durchsuchung des Verdächtigen wurde eine geringe Menge Suchtmittel gefunden. Der Mann wurde mehrfach strafrechtlich angezeigt und befindet sich nun in polizeilicher Haft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2024 um 11:59 Uhr aktualisiert