Streit eskalierte: Mann schlägt Ehefrau – Kinder mussten zusehen

In Wien-Favoriten

Veröffentlicht am 15. November 2024, 11:57

Der 34-jährige Mann soll seine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung körperlich angegriffen und bedroht haben. Als die Polizei eintraf, wartete die verletzte Frau bereits auf der Straße. Während der Auseinandersetzung waren auch die minderjährigen Kinder des Paares anwesend, was die Situation zusätzlich dramatisierte.

Mann festgenommen, Frau verletzt – Kinder in Obhut der Familie

Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Seine Frau wurde nach der Notfallversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann selbst zog sich bei der Eskalation ebenfalls Verletzungen zu und musste ebenfalls medizinisch behandelt werden. Die Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Ehemann aus. Der Mann befindet sich aktuell in polizeilicher Anhaltung. Die Kinder wurden vorübergehend in die Obhut eines Familienangehörigen gegeben.