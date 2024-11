Familienspaß mit dem Krampus: Manhattan Teifln laden zu besonderem Event

Groß und Klein können beim Krampus-Familiennachmittag am Wasenboden vorbeischauen.

Groß und Klein können beim Krampus-Familiennachmittag am Wasenboden vorbeischauen.

Bei dem Familiennachmittag am kommenden Sonntag, dem 17. November 2024, wollen die „Manhattan Teifln“ wieder beweisen, dass der Krampus auch eine nette Seite hat. Ab 15 Uhr laden sie Groß und Klein zur Trendsportanlage am Wasenboden in Villach, wo neben dem Nikolaus auch süße Waffeln, Zuckerwatte und heiße Maroni auf euch warten. Zum krönenden Abschluss versammeln sich dann ab 17 Uhr mehrere Brauchtumsgruppen aus ganz Kärnten und sogar Salzburg zu einem wilden Krampustreiben. Der Eintritt ist natürlich frei.