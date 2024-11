Montanuniversität Leoben: Neue Vizerektorin für Finanzen und Infrastruktur

Dr. Manuela Raith, MBA, wurde heute in der Sitzung des Universitätsrates der Montanuniversität Leoben zur neuen Vizerektorin für Finanzen und Infrastruktur gewählt. Die erfahrene Finanzexpertin und gebürtige Steirerin tritt die Nachfolge von Dr. Barbara Romauer an, die eine neue Position an der Universität Salzburg übernommen hat.

©Vetmeduni / Michael Bernkopf Dr. Manuela Raith zur neuen Vizerektorin für Finanzen und Infrastruktur an der Montanuniversität Leoben gewählt

Erfahrene Finanzexpertin übernimmt wichtige Aufgabe

Raith bringt langjährige Erfahrung im Finanz- und Hochschulwesen mit. Zuletzt war sie seit 2019 Vizerektorin für Ressourcen und Digitalisierung an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ihre akademische Laufbahn umfasst einen Abschluss in Internationalen Wirtschaftsbeziehungen an der FH Eisenstadt, eine Dissertation in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck sowie ein MBA-Programm an der Wirtschaftsuniversität Wien. Zudem hat sie ihre Karriere an namhaften Institutionen wie der Universität Wien und dem Institute of Science and Technology Austria (ISTA) weiterentwickelt. Dort war sie für Finanzen, Personal und zuletzt als Deputy Managing Director verantwortlich.

Herausforderungen an der Montanuniversität Leoben

„Ich freue mich, meine Erfahrungen aus der Veterinärmedizinischen Universität in die Montanuniversität Leoben einbringen zu können“, sagt Dr. Raith in einer ersten Stellungnahme. Sie nennt insbesondere die Fokussierung auf zukunftsträchtige Bereiche und die Steigerung der Studierendenzahlen als eine ihrer Hauptaufgaben. Ein weiteres Ziel ist die Optimierung der Verwaltungsprozesse und die Sicherstellung ausreichender Budgetmittel vom Bund, um Forschung und Lehre optimal zu unterstützen. Für Raith, die aus der Steiermark stammt, bedeutet die neue Position auch eine Rückkehr in ihre Heimat.

Rektor Peter Moser begrüßt die neue Vizerektorin

Rektor Peter Moser zeigt sich erfreut über die Wahl: „Wir freuen uns sehr, eine so kompetente Persönlichkeit wie Dr. Raith für die Montanuniversität Leoben gewonnen zu haben. Ihre Expertise wird entscheidend sein, um die großen Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich zu meistern.“ Raith wird ihre Agenden als Vizerektorin ab 1. Dezember zu 50 Prozent übernehmen und ab April 2025 die Position zu 100 Prozent ausfüllen.