Goldschakal-Familie in der Steiermark gesichtet – Ã¼ber 100 Nachweise

In den vergangenen Jahren immer wieder Thema, nun ein weiterer Beweis: Der Goldschakal ist in der Steiermark flächendeckend verbreitet. Was in den Hohen Tauern kürzlich noch als Sensation gefeiert wurde, ist hier längst Realität. Eine Wildkamera eines Jägers im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hat nun eine ganze Goldschakal-Familie eingefangen – und das nicht zum ersten Mal. Seit 2022 wurden bereits 105 eindeutige Nachweise dieser Wildart im Bundesland dokumentiert.

Steiermark als Hotspot für den Goldschakal

Die Zahlen sprechen für sich: In der Steiermark ist der Goldschakal auf dem Vormarsch. Bereits seit mehreren Jahren arbeiten die steirischen Jägerinnen und Jäger eng zusammen, um die Ausbreitung dieser Wildart zu überwachen. Mithilfe von Wildkameras und der Dokumentation von Rissen haben sie mittlerweile über 100 Nachweise erbracht. Ein erfolgreicher Trend, wie auch die jüngsten Aufnahmen aus Hartberg-Fürstenfeld zeigen, bei denen ein Rudel aus fünf Goldschakalen zu sehen ist. Doch das ist noch nicht alles: Auch im Norden der Steiermark, in Bad Mitterndorf, wurden zwei Tiere entdeckt, die zusammen auf Jagd waren.

„Goldschakale jagen als effiziente Raubtiere auch im Rudel“

„Goldschakale jagen als effiziente Raubtiere auch im Rudel, da wird es für manche Arten eng“, warnt Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau. Dies erfordere eine gezielte Bejagung, um eine zu hohe Konzentration der Tiere zu verhindern. Besonders in Gebieten, die Lebensraum für empfindliche Arten wie Bodenbrüter oder Raufußhühner bieten, sei die Jagd als Regulierung notwendig.

Wissenschaftliche Zusammenarbeit und steigende Zahl der Nachweise

Das Monitoring der Goldschakale erfolgt in enger Kooperation mit der Uni Graz, die regelmäßig Genetikproben analysiert, die von Jägern entnommen werden. Diese Daten bestätigen nicht nur die flächendeckende Verbreitung, sondern auch den positiven Entwicklungstrend der Art. „Über Fotofallen und DNA-Nachweise konnten wir seit 2022 bereits 112 eindeutige Nachweise sowie die erfolgreiche Fortpflanzung dokumentieren“, erklärt ein Experte der Landesjägerschaft.

Ein wachsendes Problem: Der Goldschakal als Raubtier

Die rasante Ausbreitung des Goldschakals sorgt jedoch nicht nur für Begeisterung. Als Raubtier jagt der Goldschakal in Rudeln und könnte so in Zukunft eine Bedrohung für andere Wildarten darstellen. Besonders in empfindlichen Ökosystemen könnte der Goldschakal die Lebensräume anderer Tiere gefährden. Eine regulierende Jagd ist daher notwendig, um ein Gleichgewicht zu wahren. „Die Jagd fungiert hier als Leistungsträger im Naturschutz, um die faszinierende Artenvielfalt unserer heimischen Natur für alle Steirerinnen und Steirer und die begeisterten Fans unseres Bundeslandes auch weiterhin zu erhalten“, so Mayr-Melnhof-Saurau abschließend.