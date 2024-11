Steiermark packt Gesundheitsprobleme an: Neue Maßnahmen beschlossen

Die Steirische Gesundheitsplattform hat bei ihrer letzten Sitzung unter Vorsitz von Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) entscheidende Maßnahmen für eine verbesserte Gesundheitsversorgung beschlossen. Von kürzeren Wartezeiten und einer besseren Versorgung von Demenzkranken bis hin zu neuen Angeboten für Frauen- und Mädchengesundheit: Die Region geht wichtige Schritte, um die gesundheitliche Versorgung nachhaltig zu verbessern.

Steiermark setzt auf kürzere Wartezeiten und bessere Demenz-Versorgung

Ein zentrales Thema der Sitzung war die Verkürzung der Wartezeiten für Operationen, wie etwa beim Grauen Star. So sollen Patienten schneller zu ihrer Behandlung kommen, was eine spürbare Entlastung für das Gesundheitssystem bedeutet. Auch im Bereich der Demenz-Versorgung wurde ein klarer Fokus gesetzt. Durch neue Förderungen und Projekte, wie dem Netzwerk Demenz Steiermark, sollen die Betroffenen und ihre Angehörigen besser unterstützt werden. Darunter fällt auch die Einführung von speziellen Begleitmaßnahmen, wie etwa die „Tandem-Nurse“, die Demenzpatienten nach ihrem stationären Aufenthalt in die häusliche Betreuung begleitet.

Steiermark verbessert Frauen- und Mädchengesundheit

Ein weiteres wichtiges Thema war die Verbesserung der Frauen- und Mädchengesundheit. In diesem Bereich wurden unter anderem Maßnahmen zur Aufklärung und besseren Versorgung bei Endometriose und Essstörungen beschlossen. Zudem wird das Projekt „Intimsache“ weitergeführt, das Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren niederschwellige Informations- und Beratungsangebote rund um die sexuelle Gesundheit bietet. Hier liegt der Fokus auf der Förderung der sexuellen Gesundheit und dem Abbau von Tabus.

„Bewegungsrevolution“ geht in die nächste Runde

Nicht zuletzt wird die „Bewegungsrevolution“ fortgeführt, um vor allem Menschen mit besonderem Bedarf zu erreichen. Dazu gehören Projekte wie die „Tour de Steiermark“ und die „Bewegte Schatzsuche“, die mehr Bewegung in den Alltag der Steirerinnen und Steirer bringen sollen. Darüber hinaus wird auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gesundheitszentren weiter ausgebaut, um eine wohnortnahe Versorgung sicherzustellen.

„Mit diesen Maßnahmen setzen wir einen wichtigen Schritt“

„Mit diesen Maßnahmen setzen wir einen wichtigen Schritt, um die Gesundheitsversorgung in der Steiermark zukunftsorientiert zu gestalten“, sagte Gesundheitslandesrat Kornhäusl (ÖVP). Die Zusammenarbeit aller Beteiligten zeigt, dass die Steiermark auf einem guten Weg ist, ihre Gesundheitsversorgung auch in den kommenden Jahren bedarfsgerecht und nachhaltig zu verbessern. Landtagsabgeordneter Klaus Zenz (SPÖ) ergänzte: „Wir setzen klare Prioritäten in der Verbesserung der psychosozialen Versorgung und stärken damit das Vertrauen der Menschen in unser Gesundheitssystem.“