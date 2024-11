Millionen für die Parteien: Das erhalten SPÖ, FPÖ, ÖVP und Team Kärnten

Gleich vornweg: viel Geld. Dabei gliedert sich die Förderung auf, in einen transparenten und für jedermann ersichtlichen Teil und einen streng geheimen Teil. Beginnen wir bei der sogenannten Parteienförderung des Landes Kärnten. Diese muss jährlich von den Parteien überprüft werden lassen. Ein hochoffizieller Prüfbericht muss dem Land übermittelt werden. Diese Prüfberichte der Kanzleien sind dann auch im Internet abrufbar. Im Jahr 2023 hat demnach die SPÖ 2.808.862 Euro und 60 Cent an Parteienförderung erhalten. Der Betrag setzt sich, wie bei allen anderen Parteien, etwa im Verhältnis von 20 zu 80 für die Unterstützung der „Öffentlichkeits- und Medienarbeit“ sowie für „sonstige Aufgaben“ zusammen. Die FPÖ erhielt im Vorjahr 1.869.317 Euro und 56 Cent an Parteienförderung, die ÖVP 1.516.988 Euro und 17 Cent. Dem Team Kärnten wurde 2023 ein Betrag von 1.256.949 Euro und 63 Cent überwiesen. Wie gesagt, etwa 20 Prozent der Beträge waren der Medienarbeit gewidmet, etwa 80 Prozent für sonstige Aufgaben gedacht.

Klubförderung für die Parteien soll gekürzt werden

Das ist der einfache Teil der Übung. Im Landtag wurde aber betont, nun über die Kürzung der sogenannten Klubförderung verhandeln zu wollen. Als Klubs wird der Zusammenschluss der Abgeordneten einer Partei bezeichnet. Es gibt also einen roten Klub (SPÖ), einen blauen Klub (FPÖ), einen schwarzen bzw. türkisen Klub (ÖVP) und einen gelben Klub (Team Kärnten). Auch diese Klubs erhalten Steuergeld für ihre politische Arbeit. Wie viel, das ist ein gut gehütetes Geheimnis.

Millionen für die Parteien

„Im Unterschied zur Parteienförderung muss die Klubförderung nicht offengelegt werden“, so ein Insider aus der Landesregierung im Gespräch mit 5 Minuten. Doch man findet die Zahlen auch im Budget und da kommen wir auf 2.121.962 Euro und 40 Cent in Summe. Über diesen um einiges kleineren Teil soll nun also verhandelt werden. Von einer Kürzung um zehn Prozent ist da die Rede. Was das sprichwörtliche Kraut nicht fett machen würde. Rund 200.000 Euro weniger wäre dies nach Adam Riese, bei einer Gesamtsumme (Parteien- plus Klubförderung) von etwa 10 Millionen, die jährlich in die verschiedenen Kassen der Parteien fließen. Klingt nach viel, ist auch viel. Vor allem, weil da ja die Gagen der Politiker noch gar nicht eingerechnet sind. „Demokratie hat eben ihren Preis“, so ein hochrangiger Landespolitiker. Wo er natürlich auch wieder recht hat.