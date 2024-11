Harter Gemeinderat beschließt wichtige Projekte für die Zukunft

Die Gemeinderatssitzung in Hart bei Graz war am Donnerstag, dem 14. November 2024.

Am Donnerstag, dem 14. November 2024, tagte der Gemeinderat in Hart bei Graz und brachte einige wichtige Themen zur Sprache, die für die Zukunft der Gemeinde von Bedeutung sind. Von der Gesundheitsmesse über den Neubau einer Volksschule bis hin zu dringlichen Anträgen für das Feuerwehrhaus – die Sitzung deckte viele spannende Themen ab.

Gesundheitsmesse: Ein Schritt in Richtung besserer Versorgung

Ein Highlight der Sitzung war die Ankündigung der ersten Gesundheitsmesse am Samstag, dem 16. November 2024. Ausschussobfrau Brigitte Krenn betonte die Bedeutung dieser Veranstaltung: „Nutzen Sie die Gelegenheit, direkt mit regionalen Gesundheitsdienstleister*innen ins Gespräch zu kommen und sich über aktuelle Angebote und Dienstleistungen zu informieren“, so Krenn. Die Messe findet in der Kulturhalle von 9 bis 16 Uhr statt und bietet neben einer Vielzahl an medizinischen und pflegerischen Produkten auch spannende Kurzvorträge und Workshops.

Volksschul-Neubau: Investition in die Zukunft

Die Vorbereitung für den Neubau einer Volksschule geht in die nächste Runde. Ausschussobmann Alfred Wolf berichtete von zwei Exkursionen, bei denen Best-Practice-Beispiele aus anderen Schulen besichtigt wurden. Besondere Bedeutung hat der Bedarf an modernen Ganztagesschulräumen und Sportanlagen, die der neuen Volksschule zugutekommen sollen. „Die neuen Schulräume werden nach einem modernen Konzept mit speziellen Lernzonen und Sonderräumen geplant“, so Wolf.

Jugendschutzvortrag: Wichtige Aufklärung für Eltern und Aufsichtspersonen

Ein weiteres Thema war der Jugendschutz. Ausschussobmann Mario Wünsch kündigte einen kostenlosen Jugendschutzvortrag für den 7. Februar 2025 an. Der Vortrag richtet sich an Erziehungsberechtigte und Aufsichtspersonen, die ihr Wissen rund um den Jugendschutz auf den neuesten Stand bringen wollen.

Poststelle: Verbesserungen für die Bürger

Die Poststelle der Gemeinde wird ausgebaut: Neben einer neuen Mitarbeiterin wurde eine Postbox installiert, die es den Bürger*innen ermöglicht, Pakete auch außerhalb der Öffnungszeiten abzugeben oder abzuholen. „Rechtzeitig vor dem Weihnachtsansturm wollen wir so für eine noch flexiblere und schnellere Betreuung sorgen“, erklärte die Gemeinde.

Feuerwehrhaus: Finanzierung gesichert

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Zusage von 230.000 Euro Bedarfszuweisungsmittel vom Land für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses. Das Geld wurde von Landeshauptmann Christopher Drexler zugesagt und sichert nun die Finanzierung des Projekts.

Wichtige Beschlüsse für das Jahr 2025

Unter den weiteren Beschlüssen stand die Entscheidung, die Budgetvoranschläge für 2025 zu verabschieden. So wird das Budget für die Volksschule mit einer Erhöhung der Kopfquote für Gastschüler auf 4.143,43 Euro einstimmig angenommen. Für die Feuerwehr wurde ein Budget von 214.900 Euro vorgesehen, jedoch gab es Diskussionen über die Kosten für ein zukünftiges Hubstapler-Gerät.

Weitere Beschlüsse: Bebauungsplan und Gemeindeprojekte

Ein weiterer wichtiger Punkt war der Beschluss zum Bebauungsplan B42, der den Bau des Aventa Zentrums betrifft. Auch die Beiträge für das Mittagessen in den Kinderbetreuungseinrichtungen wurden mit einer Staffelung der Erhöhung ab 2025 beschlossen.

AT-Alert: Neues Warnsystem für die Bevölkerung

Abschließend wurde der Antrag auf Einführung des neuen Bevölkerungswarnsystems „AT-Alert“ einstimmig angenommen. Mit diesem System sollen im Katastrophenfall alle betroffenen Menschen direkt über ihr Mobiltelefon informiert werden können.

Dringliche Anträge: Generalunternehmer und Community Nurse

Zwei dringliche Anträge wurden ebenfalls behandelt: Die Frage, ob ein Generalunternehmer für den Bau des Feuerwehrhauses beauftragt werden soll, wird an den zuständigen Fachausschuss übertragen. Zudem wurde der Antrag auf Förderung des Projekts „Community Nurse“ ab 2025 einstimmig beschlossen.