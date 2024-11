Essenszusteller Wolt startet nun auch in Kärnten

Manchmal hat man keine Lust zu kochen und bestellt sich etwas zu essen nachhause. Nun gibt es in Villach und Klagenfurt bald einen Essenszusteller mehr. Denn Wolt kommt nach Kärnten.

Wolt schon bald in Villach und Klagenfurt

Der Essenszusteller Wolt ist im Mai 2023 in Österreich gestartet, zunächst in Wien, und sie haben seitdem nach Salzburg, Graz und Linz expandiert. Mit 21. November beginnen sie auch mit der Zustellung in Kärnten. „Villach und Klagenfurt markieren den nächsten Schritt in unserem Wachstum, und wir freuen uns darauf, unsere Reichweite weiter auszubauen, um in Zukunft noch mehr österreichische Städte zu bedienen“, heißt es seitens der Pressesprecherin Bianka Major auf Anfrage von 5 Minuten.

Das ist der Lieferdienst Wolt

„Bei Wolt konzentrieren wir uns auf den Einfluss auf die Gemeinschaft und die Unterstützung lokaler Unternehmen über die reine Zustellung hinaus. Zusätzlich zu unserer App und Marktplatz bieten wir Wolt Drive an, das die Zustellung auf der letzten Meile für Webshop-Besitzer ermöglicht und die Logistik für Online-Händler einfacher und zugänglicher macht“, sagt Major. Um den Bedürfnissen der Restaurants besser gerecht zu werden, gibt es außerdem die Wolt Hybrid Delivery als Option für alle Restaurants mit Selbstbelieferung eingeführt, die es den Restaurants leicht macht, zwischen der Nutzung des Wolt-Kurierpartnernetzwerks und der Auslieferung von Wolt-Bestellungen durch ihre eigenen Mitarbeiter zu wählen. „Als Technologieunternehmen sind wir auch sehr innovationsfreudig und legen schon bei der Produktentwicklung großen Wert auf das Feedback unserer Kunden: Im August dieses Jahres haben wir in Österreich unsere Funktion „Double Order“ eingeführt, mit der man in zwei Restaurants oder Geschäften mit einer einzigen Lieferung für eine einzige Liefergebühr bestellen kann“, führt die Pressesprecherin aus.

©Wolt Wolt kommt nach Klagenfurt und Villach.

Diese Restaurants sind gleich am Anfang an schon bei Wolt

Bereits zum Start werden Dutzende von lokalen Restaurants und Einzelhandelspartnern auf der Wolt. Zum Beispiel Salz & Pfeffer, Schnitzelwelt, Treffpunkt zum Inder, SUSHI Way, aber auch Franchise-Unternehmen wie KFC, Dunkin‘ oder Subway. „Unsere Neukunden in Villach und Klagenfurt können bei ihrer ersten Bestellung zweimal 50 Prozent Gutschrift einlösen und drei Monate lang versandkostenfrei über unsere App bestellen“, sagt Major abschließend.