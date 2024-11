Wahnsinn! Größte Weihnachtskrippe der Welt steht im Burgenland

Im Burgenland wird an der größten Weihnachtstheke der Welt gearbeitet.

Die Eröffnung der größten Weihnachtstheke der Welt auf der Seebühne in Mörbisch ist sicherlich ein Highlight der Vorweihnachtszeit. Besonders spannend ist, dass die feierliche Eröffnung mit einem Auftritt eines militärischen Orchesters begleitet wird – das verspricht eine beeindruckende Atmosphäre. Am Montag, dem 25. November, ist es endlich so weit.

Weihnachtsstimmung vorprogrammiert

Die Kombination aus festlicher Beleuchtung, einer außergewöhnlichen Location und der musikalischen Untermalung dürfte ein unvergessliches Erlebnis für die Besucher bieten. Perfekt, um sich in Weihnachtsstimmung zu versetzen.

Große Leidenschaft für das Event

Es ist beeindruckend, wie viel Arbeit und Kreativität in die Gestaltung dieser nachhaltigen Bühne gesteckt wird. Mit 40 bis 60 Arbeitern, darunter Bildhauer und Bühnenbildner, entsteht nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch ein zukunftsorientiertes Projekt. Die fünf Wochen intensiver Vorbereitung zeigen, wie viel Herzblut in das Event fließt.

Nachhaltige Bühne

Besonders bemerkenswert ist der Fokus auf Nachhaltigkeit – eine Bühne, die mehrfach verwendet werden kann, ist ein Zeichen für umweltbewusstes Eventmanagement. Das beweist, dass spektakuläre Erlebnisse und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. „Es wird sicherlich spannend, wie diese Bühne in Zukunft weitere Veranstaltungen bereichert“, heißt es von Seiten der Veranstalter.

Guinness Buch der Rekorde

Die Dimensionen der Bühne sind beeindruckend: 90 Meter breit und 18 Meter hoch. Damit ist sie nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch ein technisches Meisterwerk. Solch eine Konstruktion verlangt nach präziser Planung und höchster handwerklicher Kunst. Aktuell sind sogar Spezialisten aus Irland ins Burgenland unterwegs, um die Bühne genauer unter die Lupe zu nehmen. Dank der beachtlichen Größe könnte es die Weihnachtskrippe ins Guinness Buch der Weltrekorde schaffen.

Besucher aus der ganzen Region

Die Größe der Bühne bietet eine imposante Kulisse, die den Charakter der größten Weihnachtskrippe der Welt optimal unterstreicht. Diese Dimensionen garantieren, dass jeder Besucher – egal, wo er steht – das volle Erlebnis genießen kann. „Ein wahrer Hingucker, der das Potenzial hat, Besucher aus der ganzen Region anzuziehen“, ist sich Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus sicher.

©5 Minuten Auch Manfred Waba (links) und Didi Tunkel (rechts), der Geschäftsführer von Burgenland Tourismus, freuen sich auf das Meisterwerk.

Zu den Highlights: Imposante Weihnachtskrippe auf der Seebühne

spektakuläre stündliche Mapping-Show (Projektion)

magischer Lichterpark

Fotospots für Erinnerungen und Selfies

Weihnachtsdorf mit regionaler Kulinarik und Kusthandwerk

Spaß und Unterhaltung für die Kleinen

festliche Konzerte für die ganze Familie.

