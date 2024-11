Jetzt fix: Ilzer als Trainer für die TSG Hoffenheim bekannt gegeben

Christian Ilzer wird neuer Cheftrainer der TSG Hoffenheim und erhält einen langfristigen Vertrag. Der Wechsel von Sturm Graz in die Bundesliga ist nun offiziell.

Christian Ilzer wird neuer Cheftrainer der TSG Hoffenheim und erhält einen langfristigen Vertrag. Der Wechsel von Sturm Graz in die Bundesliga ist nun offiziell.

Veröffentlicht am 15. November 2024, 15:32 / ©SK Sturm Graz

„Willkommen bei der #TSG, Christian! Christian #Ilzer wird neuer Cheftrainer der TSG Hoffenheim. Der 47-Jährige kommt vom österreichischen Double-Sieger @sksturm und erhält im Kraichgau einen langfristigen Vertrag“, verkündete die TSG Hoffenheim auf Instagram. Nach Tagen der Verhandlungen ist es nun offiziell: Christian Ilzer wechselt von Sturm Graz in die Bundesliga.

Abschied nach viereinhalb Jahren bei Sturm Graz

Nach viereinhalb Jahren erfolgreicher Arbeit bei Sturm Graz, in denen Ilzer den Verein zu zwei Cupsiegen und dem Meistertitel führte, verlässt der Trainer nun die Steiermark. Der Abschied fällt ihm nicht leicht, wie Ilzer in einem Interview mit Radio Steiermark erklärte: „Es war eine unglaubliche Zeit, aber die neue Herausforderung in Hoffenheim ist nun der nächste Schritt.“

Trainerteam folgt nach Hoffenheim

Gemeinsam mit Ilzer zieht das komplette Trainerteam nach Hoffenheim: Co-Trainer Uwe Hölzl und Dominik Deutschl begleiten ihren Chef in die Bundesliga. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme für Ilzer zwischen eineinhalb und drei Millionen Euro liegen. In der Folge muss Sturm Graz nun ohne sportliche Leitung auskommen. Interimistisch übernimmt Jürgen Säumel das Training. Ein neuer Sportdirektor soll bald vorgestellt werden.