Gans genial: Promis, Gedichte und Gans im Tschebull

Das „Culinaire L’Evrope“ im Tschebull am Faaker See war ein voller Erfolg.

Das „Culinaire L’Evrope“ im Tschebull am Faaker See war ein voller Erfolg.

Mit Ex-Burgtheater-Direktor Martin Kušej, Gastrosoph Lojze Wieser und „Tschebull“-Wirt Hannes Tschemernjak haben sich drei Gastro-Freunde gefunden, die Kunst und Kulinarik zu einem Event verschmelzen. Donnerstag inszenierten sie gemeinsam die erste mobile „Culinaire L’Evrope“, in der zu Gansl-Spezialitäten wie Gansl-Leberkäse, Gansl-Ritschert, Gansl-Kirchtagsuppe, Gansl-Mortadella zu Gedichten und Geschichten über die Gans serviert wurden.

Schauspielerin Christine Lasta zitierte

„Die Gans, die uns so schön nährt und bettet, sie ist lieblich, sie ist lecker und betört mit knusprig braunem Glanz“, zitierte Schauspielerin Christine Lasta pointiert die Vorzüge der Gans. Lasta, die übrigens mit dem Südtiroler Drei-Sterne-Michelin-Starkoch Norbert Niederkofler zusammen ist, verriet auch: „Zuhause für Norbert und die Kinder koche nur ich. Und das am liebsten ganz traditionell. Wir haben in Südtirol auch so viele grandiose Lebensmittel-Produkte und mir macht es Freude meine Familie zu verwöhnen“.

©Hannes Pacheiner Das „Culinaire L’Evrope“… ©Hannes Pacheiner …im Tschebull… ©Hannes Pacheiner …war ein… ©Hannes Pacheiner voller Erfolg!

Polizeidirektor-Stellvertreter Markus Plazer freute sich über ein Wiedersehen

Polizeidirektor-Stellvertreter Markus Plazer freute sich über ein Wiedersehen mit Freund Kušej. „Wir haben vor 45 Jahren gemeinsam Handball gespielt“. „Aber er war viel besser als ich“, lachte der Theater-Regisseur, der demnächst in Laibach inszeniert. Balkan-Diplomat Valentin Inzko kam mit Gattin und Sängerin Bernarda Fink. Schauspielerin Stephanie Lexer mit Papa Reinhold, der zuvor den neuen „KFC“ am Villacher Hauptplatz kontrollierte. „Ich bin immer auf der Suche nach neuen Standorten. Wir wachsen bald auf insgesamt 27 KFC-Filialen an “, erzählte der Immobilien-Experte. Noch gesichtet: Mc-Donalds-Pensionist Reinhard Krämmer, Schnitzel-Experte Christian Schmid, Alt-LKH-Betriebsrat Charly Binder mit Gattin Dagmar, die Hotelier-Granden Friedl Schachermayer, Hans und Adi Melcher. Die Gansl-Party lief bis weit nach Mitternacht. Und alle waren von dem Abend so begeistert, dass Kušej, Wieser und Tschemernjak spontan eine zweite „Culinaire L’Evrope“ am 22. Mai 2025 versprachen. Da sollen Geschichten österreichischer Auswanderer nach Amerika erzählt werden, garniert mit der Hollywood-Küche von Wolfgang Puck.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2024 um 17:01 Uhr aktualisiert