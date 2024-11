Ehrenamtliche Hilfe: Kärnten weitet Pflegenahversorgung aus

„Wir waren damit von Beginn an Vorreiter in Österreich und bauen diesen Vorsprung kontinuierlich aus“, zeigte sich Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) stolz auf die positive Entwicklung des Erfolgsprojektes.

Community Nursing in 132 Kärntner Gemeinden

Gemeinsam mit Projektleiterin Michaela Miklautz und Stefanie Possegger, Comunity Nurse in Moosburg, gab sie bekannt, dass nun auch das Community Nursing, ein Projekt des Bundes das mit Jahresende ausläuft, in die Pflegenahversorgung integriert werden soll – der dafür und für die Ausweitung auf alle 132 Gemeinden notwendige Regierungsbeschluss fiel am Dienstag, 12. November 2024.

Ein offenes Ohr – ein Berater

„Wir haben hier großartige Vorarbeit geleistet. Mittlerweile sind 98 Gemeinden und der Stadtteil Annabichl in Klagenfurt am Wörthersee mit einer Pflegenahversorgung oder einer Community Nurse ausgestattet. Dabei sind die Rückmeldungen durch die Bank positiv: Wir bieten den Menschen einen direkten Ansprechpartner, der berät, organisiert, koordiniert und unterstützt“, weiß Prettner. Konkret stehen in Absprache mit dem Bund bereits sechs von elf Community Nurse-Projekten in Kooperation mit der Kärntner Pflegenahversorgung. Diese Projekte können nach Ablauf der Bundesfrist fließend vom Land Kärnten übernommen werden. Die restlichen fünf sollen ebenfalls aufgenommen werden.

©Büro LRin Prettner Das Projekt des Bundes wird eingegliedert – eine flächendeckende Versorgung aller Kärntner Gemeinde ist das Ziel.

Unterstützung bei Anträgen, Arztbesuchen und Co.

„Für die betreuten Personen in den Gemeinden gibt es damit keine Ausfälle, für sie ändert sich nichts“, versicherte Miklautz und dankte allen Verantwortlichen. Die Notwendigkeit der Pflegenahversorgung lasse sich von der demografischen Entwicklung ablesen. So sind derzeit 23,5 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt, im Jahr 2050 werden es laut Berechnungen schon 33,5 Prozent sein. „Ein Großteil der Pflegegeldbezieher befinden sich zuhause. Genau hier setzt das Projekt der Pflegenahversorgung auch an.“ Ob es die Unterstützung bei Anträgen ist, die Koordination von Arztbesuchen oder ein offenes Ohr für andere Sorgen der Klienten oder deren Angehörigen – Community Nurse Possegger steht Hilfesuchenden dank des aktuellen Beschlusses weiterhin zur Verfügung.