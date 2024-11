Gasstopp ab Samstag: Österreich ohne russische Lieferungen

Veröffentlicht am 15. November 2024, 17:35 / ©Boris Hamer/Pexels

Der erwartete Gaslieferstopp aus Russland tritt jetzt früher als erwartet in Kraft: Ab Samstag wird kein Gas mehr nach Österreich geliefert, wie Medien berichten. Die OMV habe dies in einer Stellungnahme bestätigt. Der österreichische Energiekonzern hatte zuvor angekündigt, Zahlungen an Gazprom einzustellen, um sich die im Schiedsverfahren zugesprochene Summe zurückzuholen.

Konzern sei gut vorbereitet

Am Mittwoch wurde der OMV im Rechtsstreit mit Gazprom eine Schadensersatzsumme von mehr als 230 Millionen Euro zugesprochen. Die OMV plane, diesen Betrag mit ausstehenden Zahlungen an Gazprom zu verrechnen. Der Konzern betonte, gut vorbereitet zu sein. So habe die OMV bereits alternative Gasquellen aus nicht-russischem Gas sowie zusätzliche Lieferkapazitäten gesichert.

