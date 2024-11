Zwei Verletzte nach Unfall: 18-Jährige landet im Straßengraben

In Ried im Oberinntal kam es am 15. November zu einem Autounfall mit zwei Verletzten.

In Ried im Oberinntal kam es am 15. November zu einem Autounfall mit zwei Verletzten.

Am 15. November 2024, gegen 7.15 Uhr, fuhr eine 18-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf der Reschenstraße B180 von Pfunds in Richtung Landeck. Zur gleichen Zeit war ein 55-jähriger Österreicher auf der Gegenfahrbahn von Ried in Richtung Pfunds unterwegs. In einer leichten, gut einsehbaren Rechtskurve kam die junge Frau aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte das entgegenkommende Fahrzeug seitlich. Der 55-Jährige fuhr noch etwa 100 Meter auf seiner Fahrspur weiter, bevor er sein Fahrzeug zum Stehen brachte.

Zwei Verletzte beim Unfall

Die 18-Jährige verlor nach dem Aufprall die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das in den Straßengraben geriet, sich überschlug und schließlich auf der linken Fahrzeugseite liegen blieb. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Beide Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie als Totalschaden galten. Die Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Zams gebracht und dort ambulant behandelt.