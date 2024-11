Skiunfall in Tirol: Neunjährige stürzt 20 Meter ab

Am 15. November kam es in Schwaz, Tirol, zu einem Skiunfall, bei dem eine neunjährige Skifahrerin über die Piste hinausfuhr und stürzte.

Am 15. November kam es in Schwaz, Tirol, zu einem Skiunfall, bei dem eine neunjährige Skifahrerin über die Piste hinausfuhr und stürzte.

Am 15. November 2024 fuhr eine neunjährige Deutsche aus Hamburg gegen 13.30 Uhr als letzte in einer Gruppe auf einer blauen Piste im Skigebiet Hintertuxer Gletscher in Tux talwärts. Durch einen Fahrfehler geriet das Mädchen von der Piste, überfuhr den Pistenrand und stürzte rund 20 Meter ab. Als das Kind nicht wie erwartet an der Talstation des Lifts ankam, fuhren Verwandte mit dem Lift nach oben und fanden das Mädchen auf der Piste. Aufgrund einer Knieverletzung wurde umgehend die Rettungskette in Gang gesetzt. Das Mädchen erhielt eine erste Versorgung durch die Besatzung des NAH Alpin 5 und wurde anschließend mit unbestimmten Verletzungen in das BKH Schwaz geflogen.