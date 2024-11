Zweiter Weltkrieg: Granate bei Bauarbeiten entdeckt

Am 14. November wurde in Wien bei Bauarbeiten eine Granate entdeckt.

Veröffentlicht am 15. November 2024, 18:19 / ©5min.at

Am 14. November, gegen 14:20 Uhr, entdeckte ein Bauarbeiter bei Arbeiten in der Rechten Bahngasse ein Objekt, das einer Granate ähnelte. Die alarmierten Experten für Sprengstoffe und der Entminungsdienst bestätigten, dass es sich um eine Werfergranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Diese wurde daraufhin vom Entminungsdienst abtransportiert und gesichert. Infolge des Vorfalls wurde der Fußgängerverkehr in der unmittelbaren Umgebung vorübergehend abgesperrt.