Voltigierverein aus der Steiermark kämpft, um Kinderträume zu erfüllen

Mit Leidenschaft und Einsatz für die ganz großen Träume: Der Reit- und Voltigiersportverein „Golden Spirit“ (RVSV „Golden Spirit“) aus Fürstenfeld steckt mitten in einer Mission, die den Kindern in der Region Mut macht und Perspektiven öffnet. Seit der Vereinsgründung im Frühjahr 2022 haben Frank Uhle und Laura Ertner, beide im Vorstand des RVSV „Golden Spirit“, alles gegeben, um in einer neuen Heimat eine Sportgemeinschaft zu schaffen, die Voltigierbegeisterte in den Bann zieht. Und die Begeisterung war groß – aktuell trainieren bereits 30 Kinder regelmäßig in vier Gruppen.

„Wir wollten ein Zuhause für den Voltigiersport schaffen“

„Wir wollten hier etwas Besonderes schaffen,“ erzählt Uhle im Gespräch gegenüber 5 Minuten, „ein Zuhause für den Voltigiersport, das den Kindern nicht nur sportliche, sondern auch geistige Entwicklung bietet.“ Der Verein ist bereits bei zahlreichen Wettkämpfen vertreten, die Kinder haben Medaillen gewonnen und sind für ihre Leistungen von den Richtern gelobt worden. Doch die Herausforderungen sind groß, und die Kosten hoch.

©RVSV Golden Spirit „Golden Spirit“ setzt alles daran, … ©RVSV Golden Spirit seinen jungen Voltigierern den Weg bis zur Weltmeisterschaft zu ebnen.

„Golden Spirit“ und seine große Mission

Voltigieren bedeutet für den Verein mehr als Training und Wettkampf. „Wir fördern den Willen, über sich hinauszuwachsen,“ sagt Uhle, „bei uns gibt es Raum für Fehler, weil nur so echtes Lernen und persönliches Wachstum stattfinden.“ Die Freude am Sport und die Entwicklung der Persönlichkeit stehen im Mittelpunkt. Es geht um die „Mentalität, dass Herausforderungen Chancen für Wachstum sind.“ Doch auch für die Trainer ist das eine große Aufgabe. Die Kinder werden liebevoll betreut und motiviert, sich selbst immer wieder neu zu überwinden.

Die große Herausforderung: Träume verwirklichen trotz finanzieller Hürden

Doch die Hürden für den jungen Verein sind hoch. Voltigieren ist ein kostenintensiver Sport, der die Anschaffung und Pflege von Pferden, Spezialausrüstung und eine hohe Betreuung erfordert. Die Kosten summieren sich, und für viele der talentierten Kinder sind finanzielle Hindernisse eine bittere Realität. „Wir möchten sicherstellen, dass kein vielversprechendes Talent aufgrund finanzieller Einschränkungen zurückbleiben muss,“ erklärt Uhle. Besonders für die jüngsten Kinder ab drei Jahren hat der Verein ein Pony angeschafft, um altersgerechtes Training zu ermöglichen. Doch das reicht noch nicht. Die gofundme-Kampagne soll helfen, notwendige Anschaffungen wie einen neuen Voltigiergurt und Tonnenpferde für das tägliche Training zu finanzieren. „Viele Eltern können sich die Kosten für zusätzliche Förderung und Turnierreisen nicht leisten. Deshalb wollen wir als Verein eingreifen und mit unserer Kampagne Unterstützung für diese Talente mobilisieren,“ so Uhle.

©RVSV Golden Spirit | Frank Uhle und Laura Ertner kämpfen mit Herzblut für die sportliche und persönliche Entwicklung ihrer Schützlinge. ©RVSV Golden Spirit | Auch die jüngsten Voltigierer ab drei Jahren finden im Verein ein altersgerechtes Training.

Zusammenhalt über Vereinsgrenzen hinweg

Inmitten der Herausforderungen gab es immer wieder Momente, die den Wert der Gemeinschaft und des Sports bewiesen haben. Uhle erinnert sich an ein Turnier im April, als das Vereinspferd kurzfristig ausfiel. „Doch im letzten Augenblick boten uns die Vereine RSC Gössendorf und RFV Preding an, dass unsere Kinder auf ihren Pferden starten dürfen,“ berichtet Uhle bewegt gegenüber 5 Minuten. „Es war beeindruckend zu sehen, wie unsere jungen Sportler ohne zu zögern auf einem ihnen unbekannten Pferd ihre Pflichtübungen absolvierten.“ Dieser Tag zeigte, wie stark die Leidenschaft und der Zusammenhalt unter den jungen Voltigiersportlern ist – auch vereinsübergreifend.

Eine Kampagne für die Zukunft

20.000 Euro werden gebraucht, um die nächste Phase des Vereins zu finanzieren und die Träume der Kinder zu unterstützen. Darunter ist das Ziel, vielversprechende Talente im Alter von 6 bis 9 Jahren auf das EM- und WM-Niveau zu bringen – eine Reise, die den Kindern Perspektiven für die Zukunft eröffnet und Österreich auf der Weltbühne vertreten könnte. Mit jedem Euro kommen die Kinder ihrem Traum ein Stück näher, auf den großen Turnierplätzen der Welt zu stehen.

„Wir werden alles dafür tun, die Träume der Kinder wahr werden zu lassen“

„Wir werden alles dafür tun, die Träume der Kinder wahr werden zu lassen,“ verspricht Uhle. Unterstützer sind eingeladen, nicht nur die Kosten zu decken, sondern ein Teil des „Golden Spirit“ zu werden – jenes einzigartigen Geistes, der die Kinder antreibt, für ihre Träume zu kämpfen.