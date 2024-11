Kamin überhitzte: Viel Rauch stieg auf

Heute überhitzte in Spittal an der Drau ein Kamin.

Veröffentlicht am 15. November 2024, 18:32

Am 15. November 2024 gegen 14.10 Uhr kam es im Stadtgebiet von Spittal an der Drau zu einer Überhitzung eines Kamins wodurch eine große Menge an Qualm ausgestoßen wurde. Ein Rauchfangkehrer führte im Anschluss eine Reinigung des Kamins durch, welcher auch keine genaue Ursache für das Entzünden und Abbrennen des im Kamin befindlichen Rußes feststellen konnte.

Verkehrsumleitung war eingerichtet worden

Im Zuge des Abbrennens des Rußes im Schornsteininneren kam es zu keinen festgestellten Beschädigungen und keinen verletzten Personen. Eine Verkehrsumleitung war für die Dauer des Einsatzes eingerichtet.