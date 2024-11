Festnahme nach Raubüberfällen: Täter und Komplizen geschnappt

In Österreich kam es zu zwei Raubüberfällen. Jetzt wurde der Täter in Deutschland festgenommen.

Veröffentlicht am 15. November 2024, 18:46 / ©LPD Niederösterreich/Canva

Am 18. September 2023 betrat gegen 17.30 Uhr ein bisher unbekannter Täter, teilweise maskiert und bewaffnet mit einer silbernen Schreckschusspistole, ein Juweliergeschäft in Haugsdorf im Bezirk Hollabrunn. Kurz vor Geschäftsschluss bedrohte er den Inhaber mit der Waffe und forderte unter den Worten „Kasse“ und „Tresor“ die Herausgabe von Wertgegenständen. Um seine Drohung zu untermauern, wiederholte der Täter das Repetieren seiner Waffe und richtete sie konstant auf das Opfer. Angesichts der Bedrohung übergab der Geschäftsinhaber dem Täter Bargeld und Schmuck. Daraufhin flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Juwelier blieb körperlich unversehrt, erlitt jedoch einen Schock aufgrund der Bedrohung.

Fahndung ohne Erfolg

Die ersten Ermittlungen am Tatort wurden von Beamten der Polizeiinspektion Haugsdorf durchgeführt. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, bei denen örtliche Streifen, ein Hubschrauber des Innenministeriums (Libelle Flir) sowie tschechische Polizeistreifen eingebunden wurden, blieb die Suche zunächst erfolglos. Die weiteren Ermittlungen übernahm daraufhin die Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich.

Raubüberfall in Wien

Am 18. September 2023, gegen 18.50 Uhr, betrat derselbe bislang unbekannte Täter, erneut kurz vor Geschäftsschluss, teilmaskiert und bewaffnet mit einer silbernen Schreckschusspistole, eine Geldwechselstube in Wien. Er bedrohte die Angestellte mit der Waffe und forderte sie zur Herausgabe von Wertgegenständen auf. Die Angestellte, von der Bedrohung eingeschüchtert, floh sofort in die angrenzenden Büroräume und drückte dabei den Alarmknopf. Im Anschluss versteckte sie sich im Toilettenbereich. Der Täter brach daraufhin den Überfall ab und flüchtete ohne Beute zu Fuß aus der Wechselstube. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock aufgrund der Waffendrohung.

Verdächtige in Deutschland festgenommen

Durch umfassende Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen im In- und Ausland, durchgeführt von den Landeskriminalämtern Niederösterreich und Wien im Bereich Raub, konnte ein 20-jähriger Tscheche als tatverdächtig identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ daraufhin einen nationalen Haftbefehl sowie einen europäischen Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde am 19. September 2023 in Freiberg, Deutschland, während der Ausführung eines Raubüberfalls auf ein Juweliergeschäft festgenommen.

Täter umfassend geständig

Bei der Festnahme des 20-Jährigen wurden mehrere Tatutensilien, darunter eine Schreckschusspistole, eine Faustfeuerwaffe der Kategorie B, ein Rucksack und die Täterbekleidung, sichergestellt, die bei den Überfällen in Österreich verwendet worden waren. Der Mann wurde in Deutschland zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und befindet sich bis zu seiner Auslieferung nach Österreich in der Justizvollzugsanstalt Regis-Breitingen in Haft. Bei der Einvernahme durch niederösterreichische Ermittler des Landeskriminalamtes gestand der Beschuldigte die Taten umfassend.

©LPD Niederösterreich Mit diesen Waffen beging der 20-jährige Tscheche die Raubüberfälle.

Zwei Mittäter verhaftet

Der 20-Jährige belastete zudem zwei tschechische Staatsbürger im Alter von 32 und 38 Jahren als Mittäter. Den beiden wird vorgeworfen, bei den Raubüberfällen als Beitragstäter sowie Bestimmungstäter agiert und für die Durchführung der Taten die notwendigen Utensilien bereitgestellt sowie das Fluchtfahrzeug gesteuert zu haben. Gegen die beiden Beschuldigten erließ die Staatsanwaltschaft Korneuburg ebenfalls europäische Haftbefehle. Beide wurden in Tschechien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme machten sie jedoch keine Angaben und verweigerten die Aussage.

Raubbeute für Lebensunterhalt und Suchtgift

Alle Beschuldigten sind dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen und haben teils einschlägige Vormerkungen oder Verurteilungen. Die Raubbeute wurde genutzt, um den Lebensunterhalt zu bestreiten und Suchtmittel zu beschaffen. In Deutschland, Tschechien und Polen laufen gegen die Beschuldigten weitere Ermittlungen wegen Eigentums- und Raubdelikten. Diese dauern weiterhin an.