35 Jahre Unternehmerschaft: Karl Heinz Mörtl wurde ausgezeichnet

Veröffentlicht am 15. November 2024, 20:06 / ©DerHandler/honorarfrei

Die Auszeichnung würdigt Mörtls herausragende Expertise und sein langjähriges Engagement als Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. Die Ehrung wurde vom Bezirksstellenobmann der Kärntner Versicherungsmakler, Franz Ahm, vorgenommen und unterstreicht die außergewöhnliche Beständigkeit und Kompetenz, die Mörtl in die Versicherungsbranche eingebracht hat.

Das macht Karl Heinz Mörtel

Mörtl, der langjährig als Unternehmer aktiv ist, bringt nun seine Erfahrung als Konsulent bei der Koban Südvers Group GmbH ein, nachdem er zuvor die Geschäftsführung innehatte und gemeinsam mit dem Team zahlreiche nachhaltige Projekte erfolgreich umgesetzt hat. Sein besonderes Fachwissen im Bereich des Versicherungsschutzes für Körperschaften öffentlichen Rechts und deren ausgelagerten Kapitalgesellschaften brachte ihm bereits 2018 das Ehrenzeichen des Landes Kärnten ein, verliehen durch Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser. Auch die Stadt Klagenfurt würdigte Mörtl für seine besonderen Verdienste im Versicherungswesen. Schon 2013 erhielt seine Firma die Berechtigung zur Führung des Kärntner Landeswappens.

©DerHandler/honorarfrei

Mörtl erhielt Ehrendoktortitel

Zu den jüngsten Ehrungen zählt der Ehrendoktortitel, der Mörtl erst vor wenigen Monaten durch die Akademie des Weinritterordens in Kooperation mit der Universität Wien für seine besonderen Leistungen verliehen wurde – eine weitere Würdigung seines bedeutenden Beitrags zur Branche. Die Feier, an der das gesamte Team der Koban Südvers Group GmbH teilnahm, wurde zu einem besonderen Moment der Wertschätzung. Unter den Gästen waren Dr. Klaus Koban, geschäftsführender Gesellschafter und Präsident des Verbandes Österreichischer Versicherungsmakler, Junge Wirtschaft Geschäftsführerin Valentina Schlager, sowie Franz Ahm, Obmann der Fachgruppe in der Wirtschaftskammer Kärnten.