Polizeieinsatz: Zwei Personen sollen mit Schusswaffen hantiert haben

Am 15. November 2024, um 14.08 Uhr fuhren mehrere Polizeistreifen nach einer Anzeige zu einem Wohnobjekt in Innsbruck, Mentelberg, nachdem dort zwei Personen mit Schusswaffen am Balkon hantieren würden. Beim Eintreffen konnten in der betreffenden Wohnung ein 28-jähriger Deutscher und ein 29-jähriger Russe angetroffen werden. Dabei wurde auch festgestellt, dass es sich bei den vermeintlichen Schusswaffen um sogenannte Airsoft – Waffen (Langwaffen samt Zubehör und Visiereinrichtung) handelte.

Drogen wurden gefunden

Die Erhebungen ergaben, dass es dabei weder zu einer Bedrohung noch zu ähnlich strafrechtlich relevanten Tatbeständen gekommen war. Die angeführten Airsoft-Waffen wurden sichergestellt und gegen beide Personen ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Im Zuge der Amtshandlung konnte in der Wohnung des Deutschen auch Cannabiskraut und Suchtgift in Tablettenform fest- und sichergestellt werden. Der Deutsche und der Russe werden angezeigt.