KAC verliert gegen Black Wings Linz

Veröffentlicht am 15. November 2024, 21:40 / ©EC-KAC/Florian Pessentheiner

Heute begrüßten die Rotjacken die Black Wings Linz in der Heidi Horten-Arena. Die Klagenfurter wollten nach drei Heimniederlagen einen Sieg einfahren. Leider ist das nicht gelungen und der KAC musste sich mit 3:4 geschlagen geben.

Das Spiel

Im ersten Drittel gingen die Gäste aus Linz in Führung und schossen sich insgesamt zum 0:2. Im zweiten Drittel folgte für die Black Wings Linz dann der dritte Treffer. Im dritten Drittel meldeten sich die Klagenfurter zurück und konnten sich 3 Tore holen. Die Linzer trafen aber den Puck dazwischen auch nochmal ins Goal und konnten so die Partie für sich entscheiden. So musste der KAC mit einer Niederlage von 3:4 zufriedengeben.