Sonnig und mild: Samstag mit Temperaturen bis 11 Grad

Morgens bilden sich in den typischen Tal- und Beckenlagen sowie großflächig in Oberösterreich Nebelfelder, die sich jedoch meist schnell auflösen. In Oberösterreich und westlichem Niederösterreich können sie bis zum Abend bestehen bleiben. „Abgesehen vom Nebel erwartet uns ein überwiegend sonniger Tag“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach, im Osten und Südosten teilweise mäßig aus Südost. Die Frühwerte liegen zwischen minus 6 und plus 2 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen 5 und 11 Grad erreichen, wobei es unter der Nebeldecke kühler bleibt.