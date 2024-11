Nach frostigem Morgen: Samstag wird sonnig mit 8 Grad

Am Samstag ist das Wetter in Wien sonnig.

Am Samstag ist das Wetter in Wien sonnig.

„Die Nebelfelder am Stadtrand verziehen sich schnell, und die Sonne strahlt bei klarem Himmel“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach aus Osten bis Südosten. Die Temperaturen in der Früh liegen bei etwa minus 1 Grad am Stadtrand und rund 2 Grad in der Innenstadt. Im Tagesverlauf steigen die Werte auf etwa 8 Grad.