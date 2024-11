Erdbeben: Um Mitternacht bebte die Erde in Tirol

In der Nacht auf Samstag bebte die Erde in Fulpmes, Tirol. Schäden blieben aus

Veröffentlicht am 16. November 2024, 06:34 / ©Screenshot "zamg.at"

Um Punkt Mitternacht wurde in der Nacht auf Samstag, den 16. November 2024, wurde in Fulpmes, Tirol, ein leichtes Erdbeben registriert. „Das Beben wurde vereinzelt verspürt. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwartet“, berichtet Stefan Weginger, Seismologe bei der Geosphere Austria.