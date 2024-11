Tödlicher Traktorunfall in Feldbach: 78-Jähriger stürzt über Böschung

Der 78-Jährige war am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit seinem Traktor in einem Waldstück in Raabau, Feldbach, unterwegs. Beim Abladen von Ästen aus der Kippmulde stürzte der Traktor samt dem Fahrer etwa zwölf bis 15 Meter in die Tiefe, über den Rand des Waldstücks. „Einsatzkräfte der Rettung samt Notärztin konnten bei ihrem Eintreffen nicht mehr helfen. Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Die Familienangehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut“, teilt die Polizei mit.