Villacher Advent wurde feierlich eröffnet

So schön

Veröffentlicht am 16. November 2024, 06:52 / ©Olga Bereslavskaya

Am 15. November, um 18 Uhr, wurde der Villacher Advent feierlich eröffnet. Nun zieht der Duft von Glühwein, Zimt und gebrannten Mandeln durch die Draustadt. Ein Lokalaugenschein zeigt, dass sich viele Menschen die Eröffnung nicht entgehen ließen.

Villacher Advent

Auch heuer bietet der Villacher Advent für Groß und Klein etwas. So gibt es beispielsweise eine Fotopoint Rallye. Und natürlich wartet auch der Eislaufplatz am Rathausplatz wieder auf Kufenflitzer. In den verschiedenen Hütten bekommst du Essen, trinken oder kannst du kannst auf Weihnachtsgeschenksuche gehen.

Weihnachtsbeleuchtung wurde eingeschaltet

Die Weihnachtsbeleuchtung wurde feierlich eingeschaltet. Ein besonderes Highlight war der Auftritt der bekannten Sängerin Sandra Pires, die gemeinsam mit den gecasteten Kindern am Rathausplatz auftreten wird. Zudem informieren die Veranstalter darüber, dass am Unteren Kirchenplatz in diesem Jahr eine neue WC-Anlage zur Verfügung steht.

Fotogalerie zur Christkindlmarkteröffnung in Villach

©Olga Bereslavskaya | Am 15. November, um 18 Uhr, wurde der Villacher Advent feierlich eröffnet.

Das sind die Higlights des Villacher Advents: FotoKunstadvent Nikolaiplatz: Speziell an den Adventsamstagen wird Handwerk live vor Ort gelebt. Bierstacheln, Messerschleifen, Drechseln, Holzschnitzen und Weiteres kann hier bestaunt bzw. ausprobiert werden.

Speziell an den Adventsamstagen wird Handwerk live vor Ort gelebt. Bierstacheln, Messerschleifen, Drechseln, Holzschnitzen und Weiteres kann hier bestaunt bzw. ausprobiert werden. Kinder-Kekse-Paradies Nikolaiplatz: Hier können Kinder feinstes Weihnachtsgebäck vom Café Bernold nach Herzenslust verzieren und mit nach Hause nehmen – oder gleich vor Ort vernaschen.

Hier können Kinder feinstes Weihnachtsgebäck vom Café Bernold nach Herzenslust verzieren und mit nach Hause nehmen – oder gleich vor Ort vernaschen. Fotopoint-Rallye Kids: Eine weitere Möglichkeit, an eine süße Überraschung zu gelangen, besteht für Kinder mit der Teilnahme an der Fotopoint Rallye Kids. Dabei gilt es, sechs lustige Leuchtfiguren in der Stadt aufzuspüren und den Fund mittels Stanzkarte zu dokumentieren. Ist die Karte komplett, wartet im Stadtmarketing eine Belohnung!

Eine weitere Möglichkeit, an eine süße Überraschung zu gelangen, besteht für Kinder mit der Teilnahme an der Fotopoint Rallye Kids. Dabei gilt es, sechs lustige Leuchtfiguren in der Stadt aufzuspüren und den Fund mittels Stanzkarte zu dokumentieren. Ist die Karte komplett, wartet im Stadtmarketing eine Belohnung! Kinderprogramm: Für strahlende Kinderaugen sorgen Pony Station, Kinderzug und Kinderkarussell, Bummelzug und Pferdekutsche. Erstmals unterhält Künstler Ingo Micheu sonntags junges Publikum am Nikolaiplatz mit Zaubershow und Kasperltheater.

Für strahlende Kinderaugen sorgen Pony Station, Kinderzug und Kinderkarussell, Bummelzug und Pferdekutsche. Erstmals unterhält Künstler sonntags junges Publikum am Nikolaiplatz mit Zaubershow und Kasperltheater. Hüttenadvent am Hauptplatz: Dort bitten die Hauptplatzwirte in ihre Adventhütten.

Dort bitten die Hauptplatzwirte in ihre Adventhütten. Marktadvent Stadtpfarrkirche: Dieser Markt lockt mit einer großen Auswahl an Handels- und Handwerksgütern sowie kulinarischen Genüssen.

Dieser Markt lockt mit einer großen Auswahl an Handels- und Handwerksgütern sowie kulinarischen Genüssen. Musikprogramm: Musikalische Darbietungen und stimmungsvolle Konzerte bietet der Villacher Advent auf den Laternenbühnen sowie erstmals auch am Eingangsportal der Nikolaikirche. Von Chören über Musikensembles und Musikkapellen ist alles dabei.

Musikalische Darbietungen und stimmungsvolle Konzerte bietet der Villacher Advent auf den Laternenbühnen sowie erstmals auch am Eingangsportal der Nikolaikirche. Von Chören über Musikensembles und Musikkapellen ist alles dabei. Eislaufen und Eisdisco: Ab 16. November beginnt die Eiszeit am Rathausplatz, welche während der Dauer des Villacher Adventmarkts freitags und samstags bis 21 Uhr geöffnet ist. Erstmals werden außerdem drei Eisdiscos veranstaltet.

Ab 16. November beginnt die Eiszeit am Rathausplatz, welche während der Dauer des Villacher Adventmarkts freitags und samstags bis 21 Uhr geöffnet ist. Erstmals werden außerdem drei Eisdiscos veranstaltet. Villacher Bauernadvent: Am 22. Dezember wird auf den Drauterrassen mit musikalischer Umrahmung und Unterstützung von Wasserrettung, Feuerwehr und Bundesheer die Ankunft des Christkinds zelebriert. Als jährlicher Höhepunkt gilt der anschließende festliche Umzug zum Rathaus.

Am 22. Dezember wird auf den Drauterrassen mit musikalischer Umrahmung und Unterstützung von Wasserrettung, Feuerwehr und Bundesheer die Ankunft des Christkinds zelebriert. Als jährlicher Höhepunkt gilt der anschließende festliche Umzug zum Rathaus. Sozialadvent: Regionale Vereine melden sich auch heuer mit Begeisterung, um Teil des Villacher Sozialadvents zu sein. Am Villacher Hauptplatz schenken diese in der „Sozialadvent Hütte“ für den guten Zweck aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2024 um 08:05 Uhr aktualisiert