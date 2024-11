„Bitte unterschreiben für den Frieden“: Wer ist der Mann am Schloßberg?

Viele Grazer lockt es am Wochenende besonders bei sonnigem Wetter auf den Schloßberg. Der obligatorische Spaziergang am Samstag und/oder Sonntag auf den „Hausberg“ hat für viele Grazer mittlerweile Tradition. Eine langjährige Beziehung zum Grazer Schloßberg pflegt auch ein Mann, nämlich jener der fast täglich mit einem Plakat um „Unterschriften für den Frieden“ bittet. Die meisten Grazer spazieren mittlerweile an ihm vorbei, ohne großartig Kenntnis zu nehmen, Touristen hingegen sind oftmals mehr an dem Projekt interessiert. Was aber genau steckt dahinter?

Ist dir der Mann mit dem Friedensplakat am Schloßberg auch schon öfter aufgefallen? Ja, ich sehe ihn immer wieder Nein, er ist mir noch nie aufgefallen Natürlich, ich habe auch schon unterschrieben Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Schicksalsschlag gab Anstoß für Friedensprojekt

„Ziel ist es eine Million Unterschriften zu sammeln und damit einen Guiness World Rekord aufzustellen“, erzählt Fadil Tafili, der Künstler, der nun schon seit insgesamt sechs Jahren Unterschriften sammelt, im Gespräch mit 5 Minuten. Der 63-Jährige blickt auf eine bewegende Vergangenheit zurück. „Meine Eltern wurden im Kosovo ermordet“, erzählt Fadil, der vor über 30 Jahren nach Graz gekommen ist, wo er nun mit seiner Familie lebt. In seiner Heimat hat er Maschinenbau studiert und kam dann nach Österreich. Unterschriften für den Frieden zu sammeln, ist für ihn aufgrund des tragischen Schicksalsschlages ein echtes Herzensprojetzt.

©5 Minuten Am Grazer Schloßberg auf Höhe des Uhrturms… ©5 Minuten …sammelt Fadil Tafili Unterschriften für den Frieden.

„Hass bringt mir nichts“

„Hass bringt mir nichts“, erklärt er – eine Botschaft, die er auch nach außen tragen will, um somit ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen. Und eben genau deshalb sammelt er Unterschriften für den Frieden. Eine Million Unterschriften sollen ein insgesamt 300 Meter langes Bild schmücken, zumindest wäre dies das anzustrebende Zielt. 390.000 Signaturen konnte der Künstler bereits sammeln.

Die Vision: Friedensprojekt international machen

Viele Grazer denken, Fadil will Geld mit den Unterschriften sammeln, und spazieren deshalb an ihm vorbei. Darum geht es dem Künstler aber nicht. Zwar gibt es eine Spendenbox – wer etwas hineinwerfen will, kann das tun – es wird aber nicht vorausgesetzt. Mit dem Geld, was dadurch gesammelt wird, können Reisen in andere Länder und Städte finanziert werden. Der Künstler will nämlich ein internationales Projekt daraus machen und auch in anderen Regionen Unterschriften für den Frieden sammeln. „Es braucht mehrere Künstler von verschiedenen Orten mit dem gleichen System“, erzählt Fadil von seiner Vision. Der Grazer erntet auch von vielen Leuten moralische Unterstützung und positive Ressonanz. „Immer wieder gehen Leute bei mir vorbei und sagen: ‚Danke, dass du das machst‘“, freut sich der Künstler über die Worte des Zuspruchs. Besonders Touristen sind an seinem Projekt interessiert.

„Auch Hunde haben schon unterschrieben“

Fadil Tafili hat eine Sammlung von Bildern mit Unterstützern seiner Unterschriften-Aktion. Auch wir dürfen einen Blick in das Fotoalbum werfen, während uns der Künstler von skurrilen und schönen Begegnungen erzählt, die er während seiner Laufbahn am Schloßberg schon erleben durfte. „Sogar Hunde haben bei mir schon unterschrieben“, lacht er und zeigt uns eine Aufnahme eines Hundes, welcher sich mittels Pfotenabdruck auf dem Plakat verewigt hat. Weiters hat es eine Polterrunde in Richtung Friedensplakat gezogen – auch ihre Namen zieren bunt das Friedensplakat. Andere Bilder zeigen Kinder, Personen im Rollstuhl, Passanten mit Tieren und Leute aus unterschiedlichen Nationen, was den Künstler besonders freut. Er möchte nämlich mit seinem Projekt über die Grenzen von Graz hinaus. Auch in Wien ist er immer wieder, sammelt dort Unterschriften und hofft, dort im Friedensmuseum ausstellen zu können.

©5 Minuten | Gemeinsam mit den Grazer Künstler… ©5 Minuten | …blättern wir uns durch das Fotoalbum. ©5 Minuten | Auch Hunde haben schon „unterschrieben“.

Künstler strotzt Kälte und blöden Kommentaren

Auch, wenn es nicht immer leicht ist, und sich der Künstler oftmals auch blöde Kommentare anhören muss, so überwiegen die positiven Erfahrungen. In der kalten Jahreszeit strotzt der Künstler auch den kalten Temperaturen für sein Herzensprojekt des Friedens. Langeweile schleicht sich jedoch selten ein, denn feststeht: an zwischenmenschlichen Erfahrungen und persönlichem Austausch mangelt es Fadil am Schloßberg sicher nicht. Wir verabschieden uns nun wieder vom Grazer Künstler, selbstverständlich aber nicht ohne uns auch auf dem Plakat verewigt zu haben. Damit ist es eine Unterschrift mehr – für den Frieden.