Södinger „Brave Hearts“ holen sich den 3. Platz in der 2. Bundesliga

Die „Brave Hearts“ des KSV Söding 1986 feiern einen starken Saisonabschluss und sichern sich den dritten Platz in der Bundesliga 2.

Veröffentlicht am 16. November 2024, 08:50 / ©Raiffeisen Sportunion KSV Söding

Die Ringer des KSV Söding 1986 beenden die Saison 2024 mit einem klaren 41:08-Sieg gegen die KSV Götzis Juniors und sichern sich den dritten Platz in der Bundesliga 2. Nach einem schwierigen Saisonstart lief es für die „Brave Hearts“ zum Abschluss rund. Barnabas Majer blieb auch in diesem Kampf unbesiegbar und bezwang seinen Gegner in unter einer Minute. Wolfgang Frühwirth, der als Mannschaftskapitän ungeschlagen blieb, sowie Matthias und Michael Fließer trugen mit starken Leistungen entscheidend zum Sieg bei. Trainer Dieter Vodovnik zeigte sich stolz: „Wir haben uns von Runde zu Runde gesteigert, und 2025 freuen wir uns auf bessere Trainingsmöglichkeiten.“